Президент збирається до Південної Пальміри

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Глава держави побуває на відкритті мосту і відвідає Операний театр

Президент України Петро Порошенко 1 червня приїде з робочим візитом в Одеській області. Про це повідомили в прес-службі Одеської обласної державної адміністрації.

Глава держави планує ознайомитися з ходом реалізації інвестиційного проекту ТОВ «MV Cargo», відвідує презентації інвестиційного проекту ТОВ «Дельта Вілмар» та церемонії підписання Меморандуму між ТОВ «Дельта Вілмар» та Адміністрацією морських портів України.

Також П.Порошенко буде присутствовать на відкритті нового мосту на трасі М-15 Одеса - Рені поблизу молдавського села Паланка.

Крім того, в пгт Авангард Овідіопольського району планується вручення сертифікатів на земельні ділянки учасникам АТО.

В завершення визита президент побуває на відкритті музичного фестивалю "OdessaClassics" в Одеській національному академічному театрі опери та балету.