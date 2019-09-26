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    Порошенко оцінив масштаби допомоги США та Євросоюзу Україні (відео)

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    <p>&laquo;Якщо ми когось виділяємо, когось відштовхуємо, &ndash; це руйнує коаліцію&raquo;, - зазначив Порошенко</p> - Порошенко оцінив масштаби допомоги США та Євросоюзу Україні (відео)

    «Якщо ми когось виділяємо, когось відштовхуємо, – це руйнує коаліцію», - зазначив Порошенко

    За словами п’ятого президента України, ніколи ЄС жодній країні світу «такий обсяг підтримки не надавав»

    П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив, що Україна у протистоянні з Росією мала безпрецедентну підтримку з боку США та Євросоюзу, і підкреслив, що грудневе продовження санкцій «буде моментом істини».

    Про це він сказав у своєму відекоментарі, який 26 вересня опублікований у Facebook.

    «Останні п’ять років ми мали безпрецедентну двопартійну підтримку з боку американських конгресменів, сенаторів, президентів та народу США. Ми вдячні за санкційну підтримку, військову, економічну допомогу тощо. Україні ні в якому разі не можна бути залученою до тієї чи іншої передвиборчої внутрішньої боротьби у США або в інших державах. Для нас життєво необхідно зберегти двосторонню підтримку», - заявив Порошенко.

    «Так само ми надзвичайно вдячні Європейському Союзу. Путін не розраховував, що 28 країн-членів об’єднаються і спільно приймуть рішення і про санкції проти Росії, і про економічну, політичну, технологічну допомогу, яку вони надавали Україні. Можу наголосити, як людина, яка володіла повним об’ємом інформації щодо переговорів про безпеку України, – без Ангели Меркель, без Франсуа Олланда, без Еммануеля Макрона, що змінив Франсуа Олланда на посаді президента Франції, санкції ЄС були б неможливі. Бо ці дві країни представляли весь Європейський Союз. Обсяг підтримки був такий, що ніколи ЄС жодній країні світу такий обсяг підтримки не надавав», - підкреслив п’ятий президент України.

    Він зауважив, що санкції і світова коаліція на підтримку України «працює лише тоді, коли вона глобальна».

    «Якщо ми когось виділяємо, когось відштовхуємо, – це руйнує коаліцію. Грудневе продовження санкцій буде моментом істини», - зазначив Порошенко.

    До слова, Порошенко 26 вересня святкує День народження - йому виповнилося 54 роки.

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