  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Зеленський під час телефонної розмови з Трампом поскаржився на Меркель і Макрона

    • Розсилка
    США роблять більше ніж Євросоюз, коли йдеться про санкції проти Росії, - Зеленський - Зеленський під час телефонної розмови з Трампом поскаржився на Меркель і Макрона
    США роблять більше ніж Євросоюз, коли йдеться про санкції проти Росії, - Зеленський

    Макрон і Меркель роблять не так багато, як могли б для України у боротьбі проти російської агресії та посилення санкцій проти РФ - президент

    Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом поскаржився на президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера ФРН Ангелу Меркель.

    Про це йдеться в оприлюдненій 25 вересня пресслужбою Білого дому стенограмі.

    Зеленський зауважив, що Макрон і Меркель роблять не так багато, як могли б для України у боротьбі проти російської агресії та посилення санкцій проти РФ.

    Читайте також

    «Ви абсолютно праві, не просто на 100%, але реально на 1000%. Я можу сказати наступне: я говорив із Ангелою Меркель і зустрічався з нею. Я також зустрічався та розмовляв із Макроном, і я сказав їм, що вони не роблять так багато, як це необхідно, з питання санкцій. Вони не посилюють санкції. Вони не роблять так багато, як мали б робити для України», - сказав він.

    Зеленський вважає, що, США роблять більше ніж Євросоюз, зокрема, коли йдеться про санкції проти Росії.

    Нагадаємо, у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною».

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

    Читайте також
    ЄС США санкції Ангела Меркель Дональд Трамп Володимир Зеленський Еммануель Макрон президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ