Зеленський під час телефонної розмови з Трампом поскаржився на Меркель і Макрона



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США роблять більше ніж Євросоюз, коли йдеться про санкції проти Росії, - Зеленський

Макрон і Меркель роблять не так багато, як могли б для України у боротьбі проти російської агресії та посилення санкцій проти РФ - президент

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом поскаржився на президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера ФРН Ангелу Меркель.

Про це йдеться в оприлюдненій 25 вересня пресслужбою Білого дому стенограмі.

Зеленський зауважив, що Макрон і Меркель роблять не так багато, як могли б для України у боротьбі проти російської агресії та посилення санкцій проти РФ.

«Ви абсолютно праві, не просто на 100%, але реально на 1000%. Я можу сказати наступне: я говорив із Ангелою Меркель і зустрічався з нею. Я також зустрічався та розмовляв із Макроном, і я сказав їм, що вони не роблять так багато, як це необхідно, з питання санкцій. Вони не посилюють санкції. Вони не роблять так багато, як мали б робити для України», - сказав він.

Зеленський вважає, що, США роблять більше ніж Євросоюз, зокрема, коли йдеться про санкції проти Росії.

Нагадаємо, у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.