Порошенко: Український народ заслуговує на Томос від Вселенського Патріарха

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президент Петро Порошенко

Порошенко запевняє, що після отримання Томосу не буде «улюбленої» державної церкви

Український народ заслуговує на те, щоб отримати Томос від Вселенського патріарха на створення єдиної Помісної Української Православної Церкви. Про це сьогодні заявив на 7-му Національному молитовному сніданку президент Петро Порошенко.

«Переконаний, з нами – Божа воля і допомога. Нашою спільною молитвою Український Народ отримає Томос про єдину Помісну Українську Православну Церкву. І завершить створення суверенної незалежної фантастичної європейської держави Україна», - зазначив Порошенко.

«Коли буде єдина Помісна Українська православна церква, а я наголошую, що я є оптимістом і молюсь про це, у нас не буде улюбленої церкви держави. У нас усі церкви будуть рівні перед законом і Церква буде відділена від держави. І ми збережемо конституційні права кожного громадянина обирати свою дорогу до Бога», - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що Церква має бути в першу чергу відділена від впливу сусідньої держави-агресора.

Крім того, президент наголосив на тому, що церква має бути відділена від держави, а за кожним громадянином України має зберігатися право вибору віросповідання.

Кількома днями раніше Синод УПЦ МП виступив з офіційною заявою, у якій ще раз підкреслив, що до останнього часу від Константинопольського патріархату жодних офіційних повідомлень з приводу можливості надання Томосу не надходило. Разом з тим УПЦ МП повідомляє, що помісні православні церкви світу також не отримували з Константинополя офіційних листів, що стосувалися б даного питання.

Раніше повідомлялося, що Українська православна церква Київського патріархату звинуватила Росію у втручанні в церковні справи в Україні у зв’язку з очікуваним визнанням автокефалії української церкви з боку Вселенського патріархату.

Як відомо, президент України Петро Порошенко заявив 22 квітня, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

Нагадаємо, 19 квітня народні депутати проголосували за звернення президента України Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія І щодо надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову про звернення щодо автокефалії.

Як повідомлялося, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського Патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні.

Порошенко розраховує, що таке рішення ухвалять до 1030-річчя Хрещення України-Русі. 1030-річчя Хрещення України-Русі українці будуть відзначати у липні цього року.

Як відомо, народні депутати від Опозиційного блоку направили звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія I, в якому заявили, що ініціатива української влади щодо створення єдиної помісної церкви є спробою «вирішити політичні завдання напередодні президентських виборів в Україні».

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Митрополит УМЦ МП Софроній: Ті, хто не захоче до єдиної церкви, стануть РПЦ за кордоном. І там хай хоч Путіну моляться