Порошенко сьогодні проголосить десятиріччя української мови
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Президент заявив, що сьогодні підпише указ про проголошення десятиліття української мови
Президент Петро Порошенко має намір у четвер підписати указ про проголошення десятиріччяукраїнської мови.
Про це він повідомив під час 7-го Національного молитовного сніданку.
«Сьогодні під час моєї поїздки в Івано-Франківськ я підпишу указ про проголошення десятиліття української мови з абсолютно чіткими кроками, які ми маємо зробити за ці десять років», - сказав він.
Подробиць президент не повідомив.
Раніше Порошенко розповів про три ключові елементи української державності, це - армія, церква і мова.
Також Міносвіти підготувало стандарт володіння українською мовою.
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