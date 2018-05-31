Порошенко сьогодні проголосить десятиріччя української мови

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Президент заявив, що сьогодні підпише указ про проголошення десятиліття української мови

Президент Петро Порошенко має намір у четвер підписати указ про проголошення десятиріччяукраїнської мови.

Про це він повідомив під час 7-го Національного молитовного сніданку.

«Сьогодні під час моєї поїздки в Івано-Франківськ я підпишу указ про проголошення десятиліття української мови з абсолютно чіткими кроками, які ми маємо зробити за ці десять років», - сказав він.

Подробиць президент не повідомив.

Раніше Порошенко розповів про три ключові елементи української державності, це - армія, церква і мова.

Також Міносвіти підготувало стандарт володіння українською мовою.

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