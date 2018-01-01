Порошенко пообіцяв незабаром подати кандидатури членів ЦВК

Всі члени ЦВК мають пройти спецперевірку, згідно з чинним законодавством

Президент України Петро Порошенко 17 січня під час зустрічі з представниками неурядових організацій пообіцяв найближчим часом внести до парламенту кандидатури нових членів Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це написала координатор виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська у Facebook. «Чинна комісія є



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Порошенко 17 січня під час зустрічі з представниками неурядових організацій

Всі члени ЦВК мають пройти спецперевірку, згідно з чинним законодавством

Президент України Петро Порошенко 17 січня під час зустрічі з представниками неурядових організацій пообіцяв найближчим часом внести до парламенту кандидатури нових членів Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Про це написала координатор виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська у Facebook.

«Чинна комісія є «кривою качкою» (не образа, якщо так навіть останній рік каденції американських президентів називають) і не здатна до внутрішніх реформ, а також підготовки до важких виборів 2019 року. Президент обіцяв, що подання ось-ось відбудеться», – зазначила вона.

Порошенко у червні 2016 року запропонував Раді призначити на посади у ЦВК 11 кандидатів: Аллу Басалаєву, Михайла Вербенського, Романа Гребу, Ольгу Желтову, Олега Конопольського, Світлану Кустову, Ольгу Лотюк, Віталія Плукаря, Євгена Радченка, Надію Синицю і Леонтія Шипілова.

Раніше стало відомо, що президент України Петро Порошенко найближчим часом внесе до Верховної Ради подання про призначення членів Центральної виборчої комісії.

Раніше наприкінці грудня у БПП розповіли, чому досі не призначено нового голову НБУ.