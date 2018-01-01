У Порошенка обіцяють от-от зробити подання щодо нових членів ЦВК

Парубій заявив, що питання нових членів ЦВК є пріоритетним для парламентарів

Президент Петро Порошенко найближчим часом внесе оновлене подання щодо призначення нових членів Центральної виборчої комісії. Про це сказала під час Погоджувальної ради представник президента у парламенті Ірина Луценко. «Президент внесе найближчим часом, маю надію, на цьому тижні, подання по нових членах ЦВК. Тому просимо парламент у



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Парубій заявив, що питання нових членів ЦВК є пріоритетним для парламентарів

Президент Петро Порошенко найближчим часом внесе оновлене подання щодо призначення нових членів Центральної виборчої комісії. Про це сказала під час Погоджувальної ради представник президента у парламенті Ірина Луценко.

«Президент внесе найближчим часом, маю надію, на цьому тижні, подання по нових членах ЦВК. Тому просимо парламент у відповідних комітетах ініціювати», - сказала Луценко.

У свою чергу, спікер Андрій Парубій заявив, що це питання є пріоритетним для парламентарів.

«Ми чекаємо подання на членів ЦВК. Я переконаний, що і комітети, і фракції швидко зможуть пропрацювати і винести на розгляд. Це питання для нас дуже важливе… Як тільки буде подання нове, ми зможемо швидко його розглянути», - сказав він.

Нагадаємо, Євросоюз закликав Україну поквапитися з переобранням ЦВК.