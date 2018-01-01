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    У Порошенка обіцяють от-от зробити подання щодо нових членів ЦВК

    Парубій заявив, що питання нових членів ЦВК є пріоритетним для парламентарів
    Президент Петро Порошенко найближчим часом внесе оновлене подання щодо призначення нових членів Центральної виборчої комісії. Про це сказала під час Погоджувальної ради представник президента у парламенті Ірина Луценко. «Президент внесе найближчим часом, маю надію, на цьому тижні, подання по нових членах ЦВК. Тому просимо парламент у
    • Сьогодні, 12:55
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    Парубій заявив, що питання нових членів ЦВК є пріоритетним для парламентарів

    Президент Петро Порошенко найближчим часом внесе оновлене подання щодо призначення нових членів Центральної виборчої комісії. Про це сказала під час Погоджувальної ради представник президента у парламенті Ірина Луценко.

    «Президент внесе найближчим часом, маю надію, на цьому тижні, подання по нових членах ЦВК. Тому просимо парламент у відповідних комітетах ініціювати», - сказала Луценко.

    У свою чергу, спікер Андрій Парубій заявив, що це питання є пріоритетним для парламентарів.

    «Ми чекаємо подання на членів ЦВК. Я переконаний, що і комітети, і фракції швидко зможуть пропрацювати і винести на розгляд. Це питання для нас дуже важливе… Як тільки буде подання нове, ми зможемо швидко його розглянути», - сказав він.

    Нагадаємо, Євросоюз закликав Україну поквапитися з переобранням ЦВК.

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