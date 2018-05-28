Порошенко пояснив, коли ЗСУ застосують Javelin проти бойовиків

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Протитанковий ракетний комплекс Javelin

Президент пояснив, що Javelin «працює за принципом «вистрілив-забув»

Протитанкові ракетні комплекси американського виробництва Javelin, які надійшли в Україну від США, будуть використовуватися Збройними силами передусім у якості оборонної зброї.

Про це у понеділок, 28 травня, написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook президент України Петро Порошенко.

«Javelin - це, перш за все, оборонна зброя. Наші збройні сили будуть використовувати їх виключно у разі провокацій чи розгортання наступу бойовиків, підконтрольних Кремлю», - підкреслив президент.

Порошенко зазначив, що Javelin «працює за принципом «вистрілив-забув».

«Оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі, - а залишає позицію безпосередньо після пуску», - написав президент.

Нагадаємо, 22 травня Порошенко повідомив, що в Україні вперше відбулися запуски протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Посол України в США Валерій Чалий заявив, що надання американських Javelin Україні є чітким «стримуючим» фактором для агресора.