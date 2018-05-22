В Україні запустили перші ракетні комплекси Javelin
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Президент нагадав, що це озброєння застосовується в разі наступу РФ на позиції українських військ
Сьогодні в Україні вперше відбулися запуски ракетних комплексів Javelin.
Про це повідомив президент України Петро Порошенко у своєму Facebook.
«Сьогодні вперше в Україні відбулися пуски ракетних комплексів Javelin, — написав Порошенко.
Він зазначив, що завдяки наданій США зброї бойові можливості ЗСУ значно зросли. А також нагадав, що це озброєння застосовується в разі наступу РФ на позиції українських військ.
Раніше у Держдепі США заявили, що Україна має застосовувати протитанкові комплекси Javelin з метою самооборони.
Натомість екс-помічник міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Майк Карпентер закликав Трампа дозволити Україні розмістити Javelin на лінії фронту.
30 квітня, президент України Петро Порошенко підтвердив доставку американських Javelin в Україну.
Практична підготовка української армії з американськими протитанковими ракетними комплексами Javelin розпочалася 2 травня.
Посол України в США Валерій Чалий пояснив, що надання американських Javelin Україні є чітким «стримуючим» фактором для агресора.