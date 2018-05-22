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    В Україні запустили перші ракетні комплекси Javelin

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    В Україні запустили перші ракетні комплекси Javelin

    Президент нагадав, що це озброєння застосовується в разі наступу РФ на позиції українських військ

    Сьогодні в Україні вперше відбулися запуски ракетних комплексів Javelin.

    Про це повідомив президент України Петро Порошенко у своєму Facebook.

    «Сьогодні вперше в Україні відбулися пуски ракетних комплексів Javelin, — написав Порошенко.

    Він зазначив, що завдяки наданій США зброї бойові можливості ЗСУ значно зросли. А також нагадав, що це озброєння застосовується в разі наступу РФ на позиції українських військ.

    Раніше у Держдепі США заявили, що Україна  має застосовувати протитанкові комплекси Javelin з метою самооборони.

    Натомість екс-помічник міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Майк Карпентер закликав Трампа дозволити Україні розмістити Javelin на лінії фронту.

    30 квітня, президент України Петро Порошенко підтвердив доставку американських Javelin в Україну.

    Практична підготовка української армії з американськими протитанковими ракетними комплексами Javelin розпочалася  2 травня.

    Посол України в США Валерій Чалий пояснив, що надання американських Javelin Україні є чітким «стримуючим» фактором для агресора.

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