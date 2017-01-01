Порошенко призначив 150 суддів

Близько 40 суддів було переведено в місцеві суди шляхом відрядження строком до 6 місяців

Президент України Петро Порошенко своїми указами призначив 150 суддів. Про це інформує 29 грудня портал Судова влада України. Про призначення йдеться також на сайті Глави держави. Так, президент підписав укази №№ 441/2017, 442/2017, 443/2017, 444/2017, 445/201, 446/2017, 447/2017, 448/2017 про призначення та тимчасове переведення



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Близько 40 суддів було переведено в місцеві суди шляхом відрядження строком до 6 місяців

Президент України Петро Порошенко своїми указами призначив 150 суддів.

Про це інформує 29 грудня портал Судова влада України.

Про призначення йдеться також на сайті Глави держави. Так, президент підписав укази №№ 441/2017, 442/2017, 443/2017, 444/2017, 445/201, 446/2017, 447/2017, 448/2017 про призначення та тимчасове переведення суддів.

Згідно з указами, на посади суддів було призначено 150 осіб. Також близько 40 суддів було переведено в місцеві суди шляхом відрядження строком до 6 місяців.

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