Порошенко призначив п'ятьох нових членів НКРЕКП

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Склад НКРЕКП сформований за законом про національного регулятора в сфері енергетики і комунальних послуг

Президент Петро Порошенко призначив нових членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Глава держави підписав відповідні укази про призначення п'ятьох членів НКРЕКП.

Під час представлення новопризначених членів комісії, президент зазначив, що сьогодні нарешті завершено процес формування нового незалежного регулятора.

«Я впевнений в тому, що комісія буде працювати як по-справжньому незалежний регулятор, який зможе забезпечити ефективне функціонування ринку. Я вважаю, що конкурсна комісія відібрала дуже достойних кандидатів, які дуже відповідально будуть ставитись до своїх обов'язків», - підкреслив президент.

Він нагадав, що для відбору нових членів НКРЕКП президентом, парламентом і урядом була сформована комісія, яка через алгоритм провела 50 кандидатів і відібрала з них десять кандидатів, які були подані президенту для призначення.

Раніше повідомлялося про те, що новими членами комісії стали Олена Антонова (співробітник ДТЕК), Олександр Формагей (працював у «Центренерго» і «Укргідроенерго»), Дмитро Коваленко (співробітник НКРЕ (енергетичний департамент) і «Укренерго»), Євген Магльованний (співробітник «Держенергоефективності») і Оксана Кривенко (співробітник НКРЕП, департамент нафти і газу).

До складу НКРЕКП входять сім членів, включаючи голову.

Нагадаємо, своїм указом від 26 травня президент Петро Порошенко звільнив Дмитра Вовка з посади голови НКРЕКП.