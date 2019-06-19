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    Порошенко про численні інтерв'ю Коломойського: Чому я маю коментувати тролінг?

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    П&rsquo;ятий президент України Петро Порошенко - Порошенко про численні інтерв'ю Коломойського: Чому я маю коментувати тролінг?
    П’ятий президент України Петро Порошенко

    До речі, повернення Михайла Саакашвілі - це такий самий тролінг, як і заяви Ігоря Коломойського, упевнений Петро Порошенко

    П’ятий президент України Петро Порошенко розказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», що заяви бізнесмена Ігоря Коломойського на свою адресу сприймає виключно як тролінг.

    Коломойський, який так хотів поразки Порошенка, озвучив прізвища потенційного прем’єр-міністра України і спікера парламенту. Сказав, що це має бути Андрій Коболєв і Юлія Тимошенко. У зв’язку з цим «Главком» запитав Порошенка, як йому така «гримуча суміш»? На що експрезидент відповів: «Чому я маю коментувати тролінг Коломойського? Я сприймаю це виключно так.  Ви й коментуйте».

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    На уточнююче запитання, чи вважає він повернення Саакашвілі спецоперацією під вибори проти нього, Порошенко відповів: «Це - такий самий тролінг, як і заяви Коломойського…».

    Ігор Коломойський повернувся в Україну після майже дворічного екзилу в ніч на 16 травня – його борт приземлився в Дніпрі. Надвечір того ж дня літак олігарха прибув до Києва. У першому бліц-інтерв’ю після повернення в Україну олігарх заявив «Схемам» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), що планує наступні п’ять років прожити в Україні. Протягом тижня після повернення олігарха Ігоря Коломойського в Україну журналісти програми «Схеми» тричі фіксували автівки з його кортежу біля маєтку лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко у Козині під Києвом. Сам олігарх згодом у телефонному коментарі запевнив, що не зустрічався з політиками і заявив, що це було спеціальне інсценування для «дезорієнтації журналістів».

    Також п’ятий президент України прокоментував ідею запровадження двопалатного парламенту (ця ідея нібито зондується членами нової президентської команди на предмет її реалізації, - «Главком»).

    «Який двопалатний парламент? Двопалатний парламент – це є президент, який обирається в парламенті. А у нас і президент, і перша палата, і друга палата парламенту – це управлінський хаос», - резюмував Порошенко.

    Читайте повністю інтерв’ю «Петро Порошенко: Нашим головним опонентом на виборах вважаю політичну силу Бойка-Медведчука»


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