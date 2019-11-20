Танк проїхати не зможе. Зеленський відкрив міст у Станиці Луганській



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Ширина нового мосту становить 2,5 м, що не дозволить проїхати техніці російських окупантів, але цієї відстані досить для доїзду автомашини швидкої допомоги

Міст у Станиці Луганській повністю відновлено, президент Володимир Зеленський відкрив його сьогодні, 20 листопада. Про це він повідомив у Facebook.

«Ми відкрили обіцяний міст у Станиці Луганській. На кілька днів раніше від запланованої дати, адже він уже сьогодні повністю готовий. Навіщо чекати? Перемовини про це тривали так довго, що в якусь мить домовленість здавалася дивом. Нам вдалося це зробити. Щоразу, як приїжджав, мосту люди просили найбільше», - зазначив президент.





Зеленський наголосив: «Одразу випереджаю маніпуляції: танк проїхати не зможе – міст надто вузький для цього. Зате по ньому може легко проїхати швидка, можна перевезти продукти, не треба надважких зусиль, щоб просто перейти з одного боку на інший».

Зазначимо, ширина нового мосту становить 2,5 м, що не дозволить проїхати техніці російських окупантів, але цієї відстані досить для доїзду автомашини швидкої допомоги.

Крім того, Луганська обласна державна адміністрація повідомила, що місцева влада ініціює будівництво другої смуги для переходу через КПВВ у Станиці Луганській.