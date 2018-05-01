Військові провели успішні випробування нового бойового модуля «Дуплет»

Бойовий модуль удосконалено системою вогню, що дозволяє супроводжувати цілі в автоматичному режимі та вести точний вогонь вдень і вночі

Удосконалений бойовий модуль «Дуплет», призначений для модернізації бронетехніки, пройшов успішні випробування. Про це президент України Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook. [READ_MORE] За його словами, бойовий модуль удосконалений системою вогню, яка, зокрема, дозволяє супроводжувати цілі в автоматичному режимі



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«Дуплет» оснащується керованими протитанковими ракетами

Бойовий модуль удосконалено системою вогню, що дозволяє супроводжувати цілі в автоматичному режимі та вести точний вогонь вдень і вночі

Удосконалений бойовий модуль «Дуплет», призначений для модернізації бронетехніки, пройшов успішні випробування. Про це президент України Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, бойовий модуль удосконалений системою вогню, яка, зокрема, дозволяє супроводжувати цілі в автоматичному режимі та вести точний вогонь вдень і вночі.

«Житомирський бронетанковий завод» значно підвищив характеристики бойового модуля та обладнав його удосконаленою системою вогню, яка дозволяє супроводжувати цілі в автоматичному режимі, розраховувати балістику боєприпасів та вести точний вогонь як в день, так і вночі», - написав він.

Як відомо, «Дуплет» — український бойовий модуль, українська публічна презентація якого відбулась у 2016 році. Його розробило держпідприємство «Житомирський бронетанковий завод», що входить до складу ДК «Укроборонпром».

Бойовий модуль «Дуплет» оснащений двома автоматичними 30-мм гарматами ЗТМ-2 від підприємства концерну ДП «НТК «Завод точної механіки», завдяки чому можливо удвічі збільшити щільність вогню, створивши завісу із 30-мм снарядів.

«Дуплет» також оснащується керованими протитанковими ракетами, в тому числі сучасними високоточними ракетами «Бар’єр», які встановлюються на такі бронемашини як БТР-3 та БТР-4. Ці ракети дозоляють знищувати бронетехніку противника на відстані до 5 кілометрів.

Також «Дуплет» озброєний автоматичним гранатометом та двома кулеметами калібром 7,62 мм. Бойовий модуль «Дуплет» оптимізований для використання на БМП-2, що дозволяє за мінімальний термін оснастити ним ці бойові машини. У випадку необхідності, «Дуплет» можна встановити й на іншій бронетехніці.