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    Порошенко запропонував депутатам Європарламенту схвалити резолюцію на підтримку України

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    <span>Петро Порошенко зустрівся в Брюсселі з депутатським активом Групи дружби України в Європейському парламенті</span> - Порошенко запропонував депутатам Європарламенту схвалити резолюцію на підтримку України
    Петро Порошенко зустрівся в Брюсселі з депутатським активом Групи дружби України в Європейському парламенті

    Напередодні п’ятої річниці Мінських домовленостей п’ятий президент провів зустріч з депутатами Групи дружби України в Європарламенті

    П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко зустрівся в Брюсселі з депутатським активом Групи дружби України в Європейському парламенті.

    Як повідомляє сайт політсили, напередодні п’ятої річниці Мінських домовленостей п’ятий президент  запропонував ініціювати схвалення відповідної резолюції Європарламенту на підтримку України.

    Петро Порошенко також закликав до збереження світової єдності і солідарності з Україною.

    П'ятий президент наголосив на важливості збереження серед пріоритетів ЄП і ЄС питання підтримки боротьби України за відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

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    Порошенко запропонував депутатам Європарламенту схвалити резолюцію на підтримку України
    Порошенко запропонував депутатам Європарламенту схвалити резолюцію на підтримку України
    Порошенко запропонував депутатам Європарламенту схвалити резолюцію на підтримку України
    Порошенко запропонував депутатам Європарламенту схвалити резолюцію на підтримку України

    «Висловлено серйозне занепокоєння у зв’язку зі спробами міжнародної реабілітації президента Росії без виконання Москвою її зобов’язань у рамках Мінського процесу, деокупації Донбасу, повернення Криму Україні та відновлення поваги до міжнародного права. – Повідомили в «ЄС». - Наголошено на необхідності продовження та посилення санкцій проти Москви як інструменту примусу до миру».

    У свою чергу депутати Європарламенту підкреслили підтримку України як у справі зміцнення стійкості держави та протидії триваючій російській агресії, так і на шляху реформ та європейської інтеграції.

    «Водночас, занепокоєння депутатів Європейського парламенту викликали спроби української влади використати правосуддя проти своїх політичних опонентів. Вони також засудили призначення одним з керівників ДБР адвоката Януковича», - йдеться в повідомленні.

    Петро Порошенко ЄС Європейська солідарність Україна президент
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