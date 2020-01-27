Порошенко запропонував депутатам Європарламенту схвалити резолюцію на підтримку України



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Петро Порошенко зустрівся в Брюсселі з депутатським активом Групи дружби України в Європейському парламенті

Напередодні п’ятої річниці Мінських домовленостей п’ятий президент провів зустріч з депутатами Групи дружби України в Європарламенті

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко зустрівся в Брюсселі з депутатським активом Групи дружби України в Європейському парламенті.

Як повідомляє сайт політсили, напередодні п’ятої річниці Мінських домовленостей п’ятий президент запропонував ініціювати схвалення відповідної резолюції Європарламенту на підтримку України.

Петро Порошенко також закликав до збереження світової єдності і солідарності з Україною.

П'ятий президент наголосив на важливості збереження серед пріоритетів ЄП і ЄС питання підтримки боротьби України за відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

«Висловлено серйозне занепокоєння у зв’язку зі спробами міжнародної реабілітації президента Росії без виконання Москвою її зобов’язань у рамках Мінського процесу, деокупації Донбасу, повернення Криму Україні та відновлення поваги до міжнародного права. – Повідомили в «ЄС». - Наголошено на необхідності продовження та посилення санкцій проти Москви як інструменту примусу до миру».

У свою чергу депутати Європарламенту підкреслили підтримку України як у справі зміцнення стійкості держави та протидії триваючій російській агресії, так і на шляху реформ та європейської інтеграції.

«Водночас, занепокоєння депутатів Європейського парламенту викликали спроби української влади використати правосуддя проти своїх політичних опонентів. Вони також засудили призначення одним з керівників ДБР адвоката Януковича», - йдеться в повідомленні.