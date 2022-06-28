Які росіяни можуть бути хорошими. Український режисер назвав умови

Лавренчук поділився власним баченням післявоєнної культурної розбудови України

Український режисер Євген Лавренчук, якого затримали в Італії через запит Інтерполу, ініційованого росіянами вважає, що існує дві категорії «хороших русских». Про це митець розповів у інтерв'ю «Главкому».

«У мене є декілька взірців «хороших русских», які, насправді хороші і до яких маю особисту довіру. Але є два нюанси. Перший – всі вони вже на тому світі. Другий – всі вони були євреями», – зазначив Лавренчук.

Режисер також прокоментував скандал довкола київської консерваторії (музичної академії), яку хочуть перейменувати.

«Маю категоричну позицію щодо необхідності позбавлення в назві нашої «конси» імені Чайковського та надання їй імені Бориса Лятошинського», – зазначив український митець.

Крім того, Лавренчук поділився власним баченням післявоєнної культурної розбудови України та ідеєю створення Театру Європи в України.

«Ідея створення у Києві Театру Європи належить не вам, а мені (посміхається). При чому, йдеться не тільки про назву, але й про включення тієї нової інституції у міжнародну мережу Театрів Європи, про що я мав особисту розмову з президентом цієї асоціації Габором Томпою та отримав рішучу готовність включення нас в цей союз», – зазначив режисер.

Лавренчук вважає, що після перемоги обов’язково треба повернутися до цього питання.

Нагадаємо, український режисер, якого Росія арештувала в Італії, отримає грошову компенсацію.