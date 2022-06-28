  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. Які росіяни можуть бути хорошими. Український режисер назвав умови
рус
    Суспільство

    Які росіяни можуть бути хорошими. Український режисер назвав умови

    Для Лавренчука існує два типи&nbsp;&laquo;хороших русских&raquo; - Які росіяни можуть бути хорошими. Український режисер назвав умови
    Для Лавренчука існує два типи «хороших русских»
    фото з відкритих джерел

    Лавренчук поділився власним баченням післявоєнної культурної розбудови України

    Український режисер Євген Лавренчук, якого затримали в Італії через запит Інтерполу, ініційованого росіянами вважає, що існує дві категорії «хороших русских». Про це митець розповів у інтерв'ю «Главкому».

    «У мене є декілька взірців «хороших русских», які, насправді хороші і до яких маю особисту довіру. Але є два нюанси. Перший – всі вони вже на тому світі. Другий – всі вони були євреями», – зазначив Лавренчук.

    Режисер також прокоментував скандал довкола київської консерваторії (музичної академії), яку хочуть перейменувати.

    «Маю категоричну позицію щодо необхідності позбавлення в назві нашої «конси» імені Чайковського та надання їй імені Бориса Лятошинського», – зазначив український митець.

    Крім того, Лавренчук поділився власним баченням післявоєнної культурної розбудови України та ідеєю створення Театру Європи в України.

    «Ідея створення у Києві Театру Європи належить не вам, а мені (посміхається). При чому, йдеться не тільки про назву, але й про включення тієї нової інституції у міжнародну мережу Театрів Європи, про що я мав особисту розмову з президентом цієї асоціації Габором Томпою та отримав рішучу готовність включення нас в цей союз», – зазначив режисер.

    Лавренчук вважає, що після перемоги обов’язково треба повернутися до цього питання.

    Нагадаємо, український режисер, якого Росія арештувала в Італії, отримає грошову компенсацію.

    Читайте також інтерв'ю: Остання жертва російського Інтерполу. Інтерв’ю з українським режисером Євгеном Лавренчуком

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Євген Лавренчук #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Які росіяни можуть бути хорошими. Український режисер назвав умови