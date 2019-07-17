Порошенко у Страсбурзі провів зустрічі з трьома десятками євродепутатів



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Порошенко у Страсбурзі Фото: пресслужба партії «Європейська Солідарність»

Порошенко повідомив, що українська делегація звернулася до євродепутатів із кількома пропозиціями щодо резолюції Європарламенту по Україні, яка буде обговорюватися 18 липня

У новообраному Європарламенті 17 липня пройшла перша зустріч групи «Друзі України» і команди п’ятого президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка.

Про це Порошенко повідомив у коментарі журналістам.

«У ці дні відбувається перша зустріч Європарламенту, обирається керівництво. Ми мали унікальну зустріч, коли вперше зібралася група друзів України. Майже 30 депутатів Європарламенту – це безпрецедентна велика група – всі взяли активну участь, незважаючи на те, що зустріч тривала майже дві години. Це – свідчення інтересу, який Європарламент проявляє до України», - зазначив Порошенко, якого цитує пресслужба партії «Європейська Солідарність».

Він зазначив, що надзвичайно важливо зберегти той тренд, який був започаткований у Європейському парламенті попереднього скликання.

«Серед учасників групи друзів були чотири прем’єр-міністри, три міністра закордонних справ, були представлені різні партійні групи», – наголосив лідер «Європейської Солідарності».

«На зовнішньому фронті маємо виступати єдиною командою. Як я і обіцяв, я буду робити все для того, аби захистити інтереси України. Завтра ми будемо брати участь в засіданні Європарламенту, де буде обговорюватися резолюція Європарламенту по Україні. З одного боку це демонструє, що Україна залишається високо в порядку денному ЄП. Чутки, які Росія розпускає про те, що Європа нібито втомилася від України – це точно неправда. Треба працювати і тримати Україну високо в порядку денному», – переконаний Порошенко.

Він повідомив, що українська делегація звернулася до євродепутатів із кількома пропозиціями щодо завтрашньої резолюції.

«Ми звернулися з проханням до депутатів ЄП, аби в Резолюції обов’язково були присутні декілька позицій. Це збереження – а у випадку невиконання Мінських угод, і посилення санкцій проти Росії. Аби в жодному разі не повторити той негативний досвід, який продемонструвала ПАРЄ. Це було тверде і наполегливе звернення. Друга позиція – заклик до безумовного і негайного виконання, без будь-яких додаткових умов рішення наказу Міжнародного трибуналу в Гамбурзі щодо звільнення 24 українських моряків і кораблів, які незаконно утримуються в Росії. Ми наголосили, аби це кваліфікувалося як акт агресії Російської Федерації проти України у Керченській протоці і Азовському морі.

Ми також звернулись з проханням, аби Росія оприлюднила перелік політв’язнів, які незаконно утримуються як в РФ, так і на незаконно окупованій території Донбасу і в Криму. А у випадку невиконання наказу трибуналу ООН – щоб була розглянута можливість запровадження Азовського пакету санкцій», – наголосив Порошенко.

Лідер «Європейської Солідарності» зазначив, що це саме та робота, яку й має сьогодні проводити Україна на всіх міжнародних майданчиках.