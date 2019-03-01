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    Порошенко вирушає у район проведення Операції об’єднаних сил

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    Президент&nbsp;<span>Петро Порошенко їде на Донбас&nbsp;</span><br /><br /><br /> - Порошенко вирушає у район проведення Операції об’єднаних сил
    Президент Петро Порошенко їде на Донбас 


    Президент проведе зустрічі з військовими на передовій і в прифронтовій зоні

    Президент України Петро Порошенко заявив, що сьогодні відбуває в район проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.

    Про це він сказав під час IV Всеукраїнського форуму сім'ї в Києві.

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    «Коли країні доводиться важко – йдуть зі зброєю в руках боронити державу і боронити свою землю. Про що думає солдат, коли він, ризикуючи власним життям, боронить державу? Безумовно, про свою країну і свій народ, але він захищає свій дім, свою сім’ю, родину», - зазначив він.

    «Зараз я відбуваю з регіональною поїздкою для зустрічей на «передку», на фронті, в прифронтовій зоні», - додав глава держави.

    Нагадаємо, в жовтні минулого року президент України приїжджав у Хмельницьку область і під час зустрічі з командирами бригад (полків) Збройних сил, Нацгвардії і Державної прикордонної служби віддав наказ військовим на Донбасі. Голова держави також зажадав від військових – не здавати жодного шматочка української землі.

    А в серпні 2018 року Порошенко прилетів на Донбас. Він прибув у прифронтову Авдіївку в Донецькій області і взяв участь в урочистому пуску газу на підвідному газопроводі високого тиску від населеного пункту Очеретине до Авдіївки.

    Напередодні президент Петро Порошенко запропонував ЄС розробити пакет допомоги українському Приазов’ю. 

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    Петро Порошенко Донбас ЗСУ Донеччина військові президент Операція Об’єднаних сил
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