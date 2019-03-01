Порошенко вирушає у район проведення Операції об’єднаних сил
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Президент проведе зустрічі з військовими на передовій і в прифронтовій зоні
Президент України Петро Порошенко заявив, що сьогодні відбуває в район проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.
Про це він сказав під час IV Всеукраїнського форуму сім'ї в Києві.
«Коли країні доводиться важко – йдуть зі зброєю в руках боронити державу і боронити свою землю. Про що думає солдат, коли він, ризикуючи власним життям, боронить державу? Безумовно, про свою країну і свій народ, але він захищає свій дім, свою сім’ю, родину», - зазначив він.
«Зараз я відбуваю з регіональною поїздкою для зустрічей на «передку», на фронті, в прифронтовій зоні», - додав глава держави.
Нагадаємо, в жовтні минулого року президент України приїжджав у Хмельницьку область і під час зустрічі з командирами бригад (полків) Збройних сил, Нацгвардії і Державної прикордонної служби віддав наказ військовим на Донбасі. Голова держави також зажадав від військових – не здавати жодного шматочка української землі.
А в серпні 2018 року Порошенко прилетів на Донбас. Він прибув у прифронтову Авдіївку в Донецькій області і взяв участь в урочистому пуску газу на підвідному газопроводі високого тиску від населеного пункту Очеретине до Авдіївки.
Напередодні президент Петро Порошенко запропонував ЄС розробити пакет допомоги українському Приазов’ю.