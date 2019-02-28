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    Командування ЗС РФ нарощує артилерійські спроможності гібридної армії на Донбасі − розвідка

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    Командування ЗС РФ нарощує артилерійські спроможності гібридної армії на Донбасі − розвідка
    Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

    Особлива увага приділялась напрацюванню навичок у застосуванні завезених з території Росії автоматизованих звукометричних комплексів пасивної дії АЗК-7 «Мезотрон»

    Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові спроможності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ за рахунок оснащення їх додатковим озброєнням та підвищення рівня інтенсивності бойової підготовки. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

    «У ході проведення 26-27 лютого ц.р. на полігонах тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей навчальних стрільб артилерійських розрахунків 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», особлива увага приділялась напрацюванню навичок особового складу у застосуванні завезених з території Росії, у т.ч. цього року, автоматизованих звукометричних комплексів пасивної дії АЗК-7 «Мезотрон», − йдеться у повідомленні ГУР.

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    За даними військової розвідки, водночас російськими офіцерами проводились заняття з командирами артилерійських батарей щодо використання спеціалізованих комплексів розвідки для завдання максимальних втрат підрозділам Об’єднаних сил, у ході ведення російськими окупаційними військами бойових дій.

    Нагадаємо, військові ООС розказали, що знайшли снаряд, нашпигований монетами, обрізками металу, замість детонатора бойовики вставляють гранату з АГС-17 без капсуля, таким чином його підсилюючи.

    Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

    Раніше розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках.

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