Порошенко внесе до Ради законопроект про закріплення в Конституції курсу євроатлантичної інтеграції



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Петро Порошенко

Законопроект буде внесено до Ради до 4 вересня

Президент України Петро Порошенко до 4 вересня внесе до Верховної Ради законопроект, що закріплює в Конституції курс Євроатлантичної інтеграції країни. Про це Порошенко заявив під час виступу на параді до Дня Незалежності в Києві.

«Я буду наполягати на закріпленні в Конституції нашого прагнення приєднатися до Євросоюзу і вступити до НАТО. Юристи знайшли формулу, як це зробити оптимально і швидко. До відкриття осінньої сесії Верховної Ради, яке заплановане на 4 вересня, буде зареєстровано відповідний мій законопроект», – зазначив Порошенко.

Він підкреслив, що політики будуть робити все «вдень і вночі», щоб його ухвалити.

Нагадаємо, у 2017 році парламент України ухвалив закон, який відновлює курс країни на членство в НАТО як стратегічну мету зовнішньої політики і політики безпеки. Своєю чергою в НАТО почали дискусію про можливість надання Плану дій щодо членства України в Альянсі. Через рік члени НАТО підтвердили, що Україна є країною-аспірантом. Іншими словами, державою, яка заявила про свою зацікавленість у приєднанні до Альянсу.

Згідно з інформацією на сайті НАТО, такі країни отримують запрошення до інтенсифікованого діалогу з Альянсом з питань свого прагнення до членства та пов'язаних з цим реформ. Додаткова вимога до «аспірантів»: вони мають сповідувати принципи Вашингтонського договору (тобто бути демократичними державами) і принципи Хартії ООН, а також сприяти безпеці євроатлантичного простору. При цьому важливо розуміти, що цей статус не накладає на Альянс жодних зобов'язань щодо членства країни-аспіранта у майбутньому. Тобто Україна може отримати, а може і не отримати запрошення до Плану дій щодо членства в НАТО.