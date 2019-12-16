«Європейська солідарність» проти, щоб під егідою розслідування дискредитували ветеранський рух



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Геращенко закликала міністра у справах ветеранів виступити перед Радою і презентувати політику держави щодо психологічної реабілітації учасників бойових дій

Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко закликала парламент створити тимчасову слідчу комісію щодо втручання Офісу президента України у роботу правоохоронних органів

«Європейська солідарність» наполягає на ґрунтовному, неупередженому і незалежному розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета і наголошує на неприпустимості «призначення винних». Про це заявила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко під час погоджувальної ради, йдеться на сайті «Європейської солідарності».

«Участь у подіях на фронті не може бути ні для кого індульгенцією, але так само неприпустимо призначати винних. Весь світ дуже уважно слідкує за цією резонансною справою. Ми сподіваємося, що слідчі органи разом з міжнародними експертами мають знайти винних, замовників, організаторів, а не призначити їх. Викликає дуже багато запитань, чому в цій прес-конференції брав участь Президент України. Як це впливає на незалежність слідства? Ми категорично проти, щоб під егідою розслідування відбувалася десакралізація і дискредитація всього ветеранського руху», – наголосила парламентар.

Окрім цього, політик закликала парламент створити тимчасову слідчу комісію щодо втручання Офісу президента України у роботу правоохоронних органів.

«Парламент має створити ТСК по тиску Офісу президента на силові структури, тому що вони мають працювати незалежно, а не «по дзвінку» з ОПУ», – зазначила співголова фракції.

Геращенко закликала міністра у справах ветеранів уряду Зеленського виступити перед Верховною Радою і презентувати політику держави щодо психологічної реабілітації учасників бойових дій. А також озвучила пріоритетні законопроекти для ухвалення на цьому пленарному тижні.

«Дуже важливо ухвалити закон про пласт – в контексті патріотичного вихованні. І ухвалення закону про капеланів – тому що все це свідчить, наскільки на фронті потрібна така психологічна підтримка. Ми просимо всі ці закони поставити на порядок денний», – наголосила політик.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

У п'ятницю ввечері суд також заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Прокурор у суді пояснив, як Кузьменко ніби-то підірвала автомобіль Шеремета.

Нагадаємо, що 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.