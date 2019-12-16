Петиція про позбавлення Медведчука статусу «Заслужений юрист» набрала необхідну кількість підписів



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Президента просять позбавити Медведчука звання «Заслужений юрист України»

Автор звернення стверджує, що мета вимоги в петиції – «відновлення історичної справедливості»

На сайті президента України петиція про позбавлення Віктора Медведчука статусу «Заслужений юрист України» набрала необхідну кількість підписів.

Станом на 15:30 16 грудня петиція набрала понад 25,1 тис. голосів з 25 тис. необхідних.

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Петицію створили для скасування Указу в частині присвоєння Медведчуку Віктору Володимировичу звання «Заслужений юрист України» за неналежний захист Василя Стуса та інших дисидентів. У тексті петиції описано, як Медведчук порушив свій професійний обов'язок.

«Аналіз справи Василя Стуса та особисте ставлення до неї Медведчука В.В. показує, що останній жодним чином не заслуговує носити почесне звання Заслуженого юриста України», – наголошується в тексті петиції.

Автор звернення стверджує, що мета вимоги в петиції – «відновлення історичної справедливості».

Нагадаємо, минулого року на початку серпня розгорівся скандал, після того, як стало відомо, що з фільму про українського письменника-дисидента Василя Стуса, який вийшов на екрани цьогоріч, видалили всі згадки про Віктора Медведчука, який був адвокатом у процесі над поетом.