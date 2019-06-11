Зеленський вирішив покинути засідання КС, щоб не «впливати на суддів»



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Володимир Зеленський заявив, що його позиція щодо розпуску парламенту беззаперечна

Президент Володимир Зеленський виступив напочатку засідання Конституційного суду, який почав розглядати указ про розпуск Верховної Ради, і відразу ж покинув його.

Своє рішення він пояснив тим, щоб потім не було звинувачень в тиску на суддів.

«Я покидаю залу, щоб ніхто потім не сказав, що моя присутність мала вплив на суддів і рішення було прийнято під тиском», - сказав Зеленський.

Перед цим він заявив в беззаперечності своєї позиції. «Наша позиція беззаперечна і бездоганна. Це доведе мій представник Федір Веніславський, я зараз йому передаю слово», - сказав Зеленський.

Президент додав, що люди впевненні, що оспорювання рішення про розпуск Ради і призначення дострокових виборів – «це просто спроба народних депутатів на кілька місяців втриматись за свої крісла, за недоторканність і за свої збагачення».

Нагадаємо, 10 червня Велика палата Конституційного Суду України на пленарному засіданні у формі усного провадження розпочала розгляд справи за конституційним поданням 62 народних депутатів щодо конституційності указу президента «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів» від 21 травня 2019 року № 303/2019.

Дивіться трансляцію засідання КС.