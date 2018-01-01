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    Порошенко впевнений, що вже у 2021 році Україна побачить перспективи членства в ЄС

    Президент України відзначив підтримку Польщі і Литви на шляху до членства в ЄС
    Україна матиме перспективу членства в Євросоюзі у 2021 році. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час виступу на панельній дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. «Я абсолютно впевнений, що після цих перемог популістів, євроскептиків, все буде добре і зміниться лише те, що у 2021 році,
    • Сьогодні, 15:06
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    Петро Порошенко у Давосі&nbsp;
    Петро Порошенко у Давосі 

    Президент України відзначив підтримку Польщі і Литви на шляху до членства в ЄС

    Україна матиме перспективу членства в Євросоюзі у 2021 році. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час виступу на панельній дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

    «Я абсолютно впевнений, що після цих перемог популістів, євроскептиків, все буде добре і зміниться лише те, що у 2021 році, з підтримкою Польщі і Литви, у нас буде перспектива членства в Євросоюзі», — сказав Президент.

    Як повідомляв «Главком», президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що членство в Європейському Союзі залишається можливістю для України.

    Нагадаємо, що 2014 році після Революції гідності Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС. Протягом 2014-2017 рр. Угоду ратифікували Верховна Рада, Європарламент, а також національні парламенти всіх країн ЄС.

    1 вересня 2017 року Угоду про асоціацію України з ЄС набула чинності. Пізніше Петро Порошенко зазначав, що Угоду виконано лише на 15%.

    Нагадаємо, 11 червня набув чинності безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом. Однак безвіз не працює з Великою Британією, Ірландією, Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією та Швейцарією.

     

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