Президент Литви: членство України в ЄС – цілком реальне

Грібаускайте висловила надію, що між європейськими цілями і майбутнім України не буде ніяких суперечностей

Для України можливість стати членом Євросоюзу цілком реальна, все залежить від її зусиль. Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте в інтерв'ю Литовському радіо і телебаченню. Так, відповідаючи на питання про європейські прагнення України, Грібаускайте зазначила, що в свій час і в Литві не могли уявити, що через десять років після



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Діля Грібаускайте розповіла про європейське майбутнє України

Грібаускайте висловила надію, що між європейськими цілями і майбутнім України не буде ніяких суперечностей

Для України можливість стати членом Євросоюзу цілком реальна, все залежить від її зусиль. Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте в інтерв'ю Литовському радіо і телебаченню.

Так, відповідаючи на питання про європейські прагнення України, Грібаускайте зазначила, що в свій час і в Литві не могли уявити, що через десять років після початку переговорів про членство в ЄС країна буде його повноправним членом.

«Я думаю, що це реально для будь-якої країни. Все залежить від її внутрішнього розвитку, зовнішніх обставин і від політичного вікна, що відкривається на поворотах історії», - зазначила президент.

Також Грібаускайте зазначила, що на цьому шляху вкрай важлива мобілізація всіх зусиль країни.

«Для українського народу ця надія повинна зберігатися. І наш обов'язок - допомогти їм у досягненні їх цілей», - зазначила президент Литви.

При цьому вона висловила надію, що між європейськими цілями і майбутнім України не буде ніяких суперечностей.

Нагадаємо, що 2014 році після Революції гідності Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС. Протягом 2014-2017 рр. Угоду ратифікували Верховна Рада, Європарламент, а також національні парламенти всіх країн ЄС.

1 вересня 2017 року Угоду про асоціацію України з ЄС набула чинності. Пізніше Петро Порошенко зазначав, що Угоду виконано лише на 15%.

Нагадаємо, 11 червня набув чинності безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом. Однак безвіз не працює з Великою Британією, Ірландією, Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією та Швейцарією.