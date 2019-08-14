Порошенко заявив, що скорочення Комітету у справах ветеранів – це постріл у спину армії



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Порошенка впевнений, що ліквідація Комітету може бути першим кроком до згортання державної політики щодо соціального захисту ветерані

Скорочення Комітету може призвести до ліквідації стратегічно важливого Міністерства у справах ветеранів, - вважає Порошенко

Лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що скорочення Комітету у справах ветеранів у Верховній Раді - це ще один постріл у спину армії.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Порошенка, це «перший крок до згортання державної політики щодо захисників - соціального захисту ветеранів, членів їх родин, родин загиблих, учасників Революції Гідності».

На думку п’ятого президента України, скорочення Комітету може призвести до ліквідації стратегічно важливого Міністерства у справах ветеранів.

«У всіх державах, які беруть участь у збройних конфліктах, є Міністерства ветеранів - у США, Китаї, Японії, Канаді, Хорватії, Австралії, Новій Зеландії, Франції, Південній Кореї. І зберегти його функціонування в Україні є надзвичайно важливим. Підтримку Міністерству ветеранів України вже надали наші країни-партнери: США, Канада, Великобританія», - наголосив лідер партії «Європейська солідарність».

Порошенко висловив сподівання, що «у новообраних депутатів вистачить здорового глузду прийняти правильне політичне рішення».