Адвокат Порошенка пояснив «історію з поліграфом»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко побував на допиті в ДБР 12 серпня Фото: Укрінформ

Адвокат Ігор Головань зауважив, що Порошенко готовий проходити поліграф у прямому ефірі телеканалу «Прямий»

Адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань вважає, що ажіотаж навколо поліграфа слідство використовує, щоб приховати, що в нього немає доказів у справах, де Порошенко проходить як свідок.

За словами адвоката, Порошенко двічі відвідував слідчих ДБР як свідок у справах «Кузні» і «телеканалу «Прямий» та надав вичерпні свідчення.

«Питання слідчих самі по собі підтверджували той простий факт, що провадження порушені за відсутності події будь-якого злочину. Щоб приховати це, слідчі ДБР забороняють нам коментувати допити. Справи про ухилення від сплати податків доводяться документами», - заявив Головань, якого цитує Українська правда.

«Теперішня історія з поліграфом – виключно піар-хід, що має ще на якийсь час приховати відсутність у слідства будь-яких доказів будь-яких злочинів чи навіть правопорушень. Порошенко публічно заявляв, що не довіряє ДБР, оскільки слідчі ДБР показали свою упередженість і необ’єктивність. Він готовий проходити поліграф у прямому ефірі телеканалу «Прямий». Йти на зустріч забаганкам кремлівського ініціатора і упереджених слідчих Порошенко не буде», - сказав адвокат.

Він додав, що соратника Януковича Андрія Портнова будуть вимагати притягнути до відповідальності «за дачу завідомо неправдивих відомостей».

Як відомо, колишній головний юрист Адміністрації Януковича закидав Державне бюро розслідувань численними позовами проти Петра Порошенка. Голова ДБР Роман Труба наприкінці липня повідомив, що стосовно експрезидента відкрито 11 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, що суд дав дозвіл на допит у Державному бюро розслідувань Порошенка із застосуванням поліграфа.

Раніше Порошенко заявив, що готовий відповісти на питання Державного бюро розслідувань на детекторі брехні в прямому ефірі, тому що не довіряє слідству.

Як відомо, у понеділок Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань. Порошенко є свідком у трьох кримінальних провадженнях, які розслідує ДБР, повідомив його адвокат.

Під час допиту Порошенка в Держбюро розслідувань під будівлею відомства відбулися два мітинги, в одному з яких брали участь діти Порошенка. Зокрема, підтримати Порошенка прийшли його молодші діти: син Михайло та доньки Олександра і Євгенія - та їхні друзі.

Директор ДБР Роман Труба повідомив, що наступний допит Порошенка може бути проведений із застосуванням поліграфа.



