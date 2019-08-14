Партія Порошенка запропонувала своїх керівників чотирьох комітетів



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«Європейська Солідарність» пропонує, аби її представники очолили чотири комітети

Високий рівень професіоналізму та досвід наших представників забезпечить ефективну роботу комітетів, підкреслили в «ЄС»

Партія «Європейська Солідарність» наголошує, що партія більшості «Слуга народу» має неухильно дотримуватись вимоги Закону «Про Регламент Верховної Ради України» та гарантувати пропорційний розподіл квот керівних посад у комітетах парламенту.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

«Зважаючи на те, що на сьогоднішній день партія «Слуга народу» не надсилала до інших політичних сил пропозицій щодо коаліції у парламенті, можна зробити висновок, що вона планує створити однопартійну більшість у Верховній Раді дев’ятого скликання. Це є перший випадок в історії України, коли одна партія може взяти на себе повну відповідальність за формування парламентської більшості, і саме тому заради забезпечення ефективної роботи парламенту важливо чітко дотримуватися його регламенту та принципів професіоналізму», - заявили в «ЄС».

Зазначається, що керуючись саме такими підходами, «Європейська Солідарність» пропонує, аби її представники очолили чотири комітети:

з питань національної безпеки і оборони – Михайло Забродський;

з питань європейської інтеграції – Іванна Климпуш-Цинцадзе;

з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України – Олег Синютка;

у справах ветеранів та осіб з інвалідністю – Яна Зінкевич.

«Високий рівень професіоналізму та досвід наших представників забезпечить ефективну роботу комітетів, підготовку якісних законопроектів та реалізацію стратегічного курсу розвитку держави», - підкреслили в «ЄС».

Раніше повідомлялося, що партія «Європейська Солідарність» наполягає на тому, що генерал-лейтенант Михайло Забродський має очолити комітет з національної безпеки і оборони у Верховній Раді дев’ятого скликання, тому що він, зокрема, має досвід захисту територіальної цілісності та оборони.