Порошенко та Вакарчук працюватимуть у Раді в комітеті з питань зовнішньої політики
Кандидатури Порошенка та Вакарчука в комітет подали фракції «Європейська солідарність» і «Голос» в середу, 21 серпня, ввечері
П'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко і лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук виявили бажання працювати у Верховній Раді нового скликання в комітеті з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Зазначається, що кандидатури Порошенка та Вакарчука в комітеті подали фракції «Європейська солідарність» і «Голос» в середу, 21 серпня, ввечері.
Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва може очолити представник партії «Слуга народу» Богдан Яременко. Передбачається, що в його складі буде десять депутатів, шість з яких - зі «Слуги народу».
Як повідомлялося, до майбутньої фракції «ЄС» приєдналися двоє самовисуванців.
Нагадаємо, «Слуга народу» забрала собі в парламенті усі найкращі місця.
Раніше у «Слузі народу» запропонували скоротити кількість комітетів у Раді.
Як повідомлялося, опозиція у Раді може отримати три посади.
До слова, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.