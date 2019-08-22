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    Суспільство

    Порошенко та Вакарчук працюватимуть у Раді в комітеті з питань зовнішньої політики

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    Передбачається, що в складі комітету з питань зовнішньої політики буде десять депутатів, шість з яких - зі &laquo;Слуги народу&raquo; - Порошенко та Вакарчук працюватимуть у Раді в комітеті з питань зовнішньої політики
    Передбачається, що в складі комітету з питань зовнішньої політики буде десять депутатів, шість з яких - зі «Слуги народу»

    Кандидатури Порошенка та Вакарчука в комітет подали фракції «Європейська солідарність» і «Голос» в середу, 21 серпня, ввечері

    П'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко і лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук виявили бажання працювати у Верховній Раді нового скликання в комітеті з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    Зазначається, що кандидатури Порошенка та Вакарчука в комітеті подали фракції «Європейська солідарність» і «Голос» в середу, 21 серпня, ввечері.

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    Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва може очолити представник партії «Слуга народу» Богдан Яременко. Передбачається, що в його складі буде десять депутатів, шість з яких - зі «Слуги народу».

    Як повідомлялося, до майбутньої фракції «ЄС» приєдналися двоє самовисуванців.

    Нагадаємо, «Слуга народу» забрала собі в парламенті усі найкращі місця

    Раніше  у «Слузі народу» запропонували скоротити кількість комітетів у Раді.

    Як повідомлялося, опозиція у Раді може отримати три посади.

    До слова, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.


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