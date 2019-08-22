Порошенко та Вакарчук працюватимуть у Раді в комітеті з питань зовнішньої політики



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Передбачається, що в складі комітету з питань зовнішньої політики буде десять депутатів, шість з яких - зі «Слуги народу»

Кандидатури Порошенка та Вакарчука в комітет подали фракції «Європейська солідарність» і «Голос» в середу, 21 серпня, ввечері

П'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко і лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук виявили бажання працювати у Верховній Раді нового скликання в комітеті з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що кандидатури Порошенка та Вакарчука в комітеті подали фракції «Європейська солідарність» і «Голос» в середу, 21 серпня, ввечері.

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва може очолити представник партії «Слуга народу» Богдан Яременко. Передбачається, що в його складі буде десять депутатів, шість з яких - зі «Слуги народу».

Як повідомлялося, до майбутньої фракції «ЄС» приєдналися двоє самовисуванців.

Нагадаємо, «Слуга народу» забрала собі в парламенті усі найкращі місця.

Раніше у «Слузі народу» запропонували скоротити кількість комітетів у Раді.

Як повідомлялося, опозиція у Раді може отримати три посади.

До слова, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.



