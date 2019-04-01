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    Порошенко забезпечує прозоре фінансування кампанії, сплативши всі податки – речник штабу

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    <p>Перемогою на виборах Порошенко буде зобов&rsquo;язаний лише виборцям, а не тіньовим жертводавцям, зазначили у штабі політика</p> - Порошенко забезпечує прозоре фінансування кампанії, сплативши всі податки – речник штабу

    Перемогою на виборах Порошенко буде зобов’язаний лише виборцям, а не тіньовим жертводавцям, зазначили у штабі політика

    Фото: Станіслав Груздєв

    Речник передвиборчого штабу Порошенка Олег Медведєв зауважив, що більшість кандидатів в президенти «ховають своїх реальних спонсорів-олігархів за мертвими душами та підставними особами»

    Доходи, які президент Петро Порошенко задекларував за 2018 рік, свідчать про його ретельну підготовку до прозорого фінансування виборчої кампанії, яке він забезпечив власним коштом. Про це заявив речник передвиборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

    «Від перестановки доданків сума, як відомо, не міняється. У цьому випадку йдеться не про міфічне збагачення, а про перерахунок коштів від юридичних осіб, кінцевим бенефіціаром яких є Порошенко, на його рахунки як фізичної особи. Крім того, що ці кошти вже раніше оподатковувались у юридичних осіб, Порошенко додатково як фізична особа сплачує податок на доходи та військовий збір. Так, загальна сума доходу, яку Порошенко задекларував, становить один мільярд 520 мільйонів гривень. Оскільки понад три роки він не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких є, зазначена сума є доходом за увесь цей час», - сказав Медведєв, якого цитує прес-служба штабу Порошенка.

    Зазначається, що мільярд 105 мільйонів гривень надійшли від Rotshschild Trust (Schweiz) AG, що ще раз підтверджує, що передача «Рошену» в довірчу власність і реальне відсторонення Порошенка від впливу на корпорацію – доконаний факт. За цією статтею доходу до 1 серпня, згідно закону, Порошенко сплатить близько 115 мільйонів податку та військового збору.

    Порошенко також задекларував майже 400 мільйонів гривень дивідендів, які минулого року нарахував йому фонд «Прайм Ессетс Капітал». Поки він отримав менше половини зазначеного, але до бюджету вже сплачено 42 мільйони податків з усієї нарахованої до сплати суми.

    Дивіденди, за словами Медведєва, станом на кінець року акумулювалися на рахунках Порошенка в Міжнародному інвестиційному банку, а згодом використовувалися для поповнення його виборчого фонду. В першому турі - на загальну суму 453 мільйони гривень. Вони стануть оподаткованим джерелом прозорого і чесного фінансування кампанії і в другому турі. З цих же джерел ще до початку виборчого процесу Порошенко витратив значні суми на інформаційну протидію російській пропаганді в рамках загальнонаціональної кампанії «Армія. Мова. Віра».

    «Відтак, на відміну від більшості кандидатів, які ховають своїх реальних спонсорів-олігархів за мертвими душами та підставними особами, Порошенко продемонстрував прозоре фінансування кампанії власними коштами, з яких до того ж сплачені усі належні податки. А перемогою на виборах буде зобов’язаний лише виборцям, народу України, а не тіньовим жертводавцям», - зазначили у штабі.

    Повідомляється, що загалом сума податків та військового збору на доходи Порошенка в 2018 році становить 163 млн гривень. «Крім того, за п’ять років Порошенко, Фонд Петра Порошенка та компанії, кінцевим бенефіціаром яких він є, спрямували на благодійність до півтора мільярдів гривень, здебільшого – на потреби армії», - наголосив Медведєв.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.5%
    • Порошенко Петро Олексійович
      16.2%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.2%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.6%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      7.0%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.0%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.2%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.3%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.7%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.6%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.5%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.2%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.2%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.2%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.2%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.2%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.1%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.1%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.1%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.1%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.1%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.1%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.1%
    • Богословська Інна Германівна
      0.1%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.1%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.1%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.1%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.1%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.0%
    • Габер Микола Олександрович
      0.0%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.0%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.0%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.0%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.0%
    • Новак Андрій Яремович
      0.0%
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      0.0%
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      0.0%
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    Нагадаємо, Центральна виборча комісія станом на 09:45 опрацювала 58,73% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України. Згідно з цими даними, за Володимира Зеленського свої голоси віддали 30,32% виборців. За Петра Порошенка проголосували 16,469%, за Юлію Тимошенко – 13,07%.

    Результати підрахунку 86,13% протоколів про результати голосування в закордонному окрузі, оприлюднені на сайті ЦВК, свідчать про те, що там лідирує чинний глава держави Петро Порошенко.

     Читайте також: Без шампанського і з жовтими тюльпанами. День виборів у штабі Тимошенко
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