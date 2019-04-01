ЦВК опрацювала 58% протоколів: відрив Зеленського від Порошенка збільшився



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Петро Порошенка набирає 16,49% голосів

Центральна виборча комісія станом на 09:45 опрацювала 58,73% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України.

Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК.

Згідно з цими даними, за Володимира Зеленського свої голоси віддали 30,32% виборців.

За Петра Порошенка проголосували 16,469%, за Юлію Тимошенко – 13,07%.

Юрія Бойка підтримали 11,55% виборців, Анатолія Гриценка – 7,09%, Ігоря Смешка – 5,93%, Олега Ляшка – 5,11%.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Нагадаємо, за даними з усіх 199 виборчих округів по країні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.

Як відомо, вибори в Україні відбулися без суттєвих порушень.