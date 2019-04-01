ЦВК опрацювала 58% протоколів: відрив Зеленського від Порошенка збільшився
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Розсилка
Петро Порошенка набирає 16,49% голосів
Центральна виборча комісія станом на 09:45 опрацювала 58,73% протоколів в електронному вигляді на виборах президента України.
Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК.
Згідно з цими даними, за Володимира Зеленського свої голоси віддали 30,32% виборців.
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За Петра Порошенка проголосували 16,469%, за Юлію Тимошенко – 13,07%.
Юрія Бойка підтримали 11,55% виборців, Анатолія Гриценка – 7,09%, Ігоря Смешка – 5,93%, Олега Ляшка – 5,11%.
Вибори Президента України 2019
ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
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Зеленський Володимир Олександрович30.4%
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Порошенко Петро Олексійович16.3%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.1%
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Бойко Юрій Анатолійович11.6%
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Гриценко Анатолій Степанович7.1%
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Смешко Ігор Петрович5.9%
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Ляшко Олег Валерійович5.1%
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Вілкул Олександр Юрійович4.3%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.7%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.6%
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Шевченко Олександр Леонідович0.5%
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Балашов Геннадій Вікторович0.2%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.2%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.2%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.2%
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Тарута Сергій Олексійович0.2%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.1%
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Мороз Олександр Олександрович0.1%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.1%
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Петров Володимир Володимирович0.1%
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Кривенко Віктор Миколайович0.1%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.1%
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Бондар Віктор Васильович0.1%
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Богословська Інна Германівна0.1%
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Безсмертний Роман Петрович0.1%
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Каплін Сергій Миколайович0.1%
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Журавльов Василь Миколайович0.1%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.1%
Нагадаємо, за даними з усіх 199 виборчих округів по країні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.
Як відомо, вибори в Україні відбулися без суттєвих порушень.
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