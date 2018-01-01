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    Порошенко затвердив терміни призову та звільнення в запас строковиків

    Строковики будуть звільнені в запас у квітні – травні та у жовтні – листопаді
    Президент України Петро Порошенко затвердив строки звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та терміни проведення чергових призовів у 2018 році. Відповідний указ №33/2018 він підписав сьогодні, 15 лютого, повідомляється на сайті Адміністрації президента. Військовослужбовців-строковиків, які мають ступінь вищої освіти
    • Вчора, 22:41
    • Розсилка
    <span>Порошенко підписав указ про призов строковиків</span>
    Порошенко підписав указ про призов строковиків

    Строковики будуть звільнені в запас у квітні – травні та у жовтні – листопаді

    Президент України Петро Порошенко затвердив строки звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та терміни проведення чергових призовів у 2018 році.

    Відповідний указ №33/2018 він підписав сьогодні, 15 лютого, повідомляється на сайті Адміністрації президента.

    Військовослужбовців-строковиків, які мають ступінь вищої освіти «спеціаліст» або «магістр» та вислужили встановлені строки строкової військової служби, звільнять в у квітні – травні, серпні 2018 року та у жовтні – листопаді 2018 року.

    Інших військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, звільнять у запас у квітні – травні та у жовтні – листопаді 2018 року.

    Призов-2018 на строкову військову службу відбудеться у квітні – травні та жовтні – листопаді.

    Призиватимуть на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, в квітні – травні та у жовтні – листопаді 2018 року.

    Указ набуває чинності з дня його опублікування.

    Петро Порошенко військові президент
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