Порошенко затвердив терміни призову та звільнення в запас строковиків

Строковики будуть звільнені в запас у квітні – травні та у жовтні – листопаді

Президент України Петро Порошенко затвердив строки звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та терміни проведення чергових призовів у 2018 році. Відповідний указ №33/2018 він підписав сьогодні, 15 лютого, повідомляється на сайті Адміністрації президента. Військовослужбовців-строковиків, які мають ступінь вищої освіти



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Порошенко підписав указ про призов строковиків

Строковики будуть звільнені в запас у квітні – травні та у жовтні – листопаді

Президент України Петро Порошенко затвердив строки звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та терміни проведення чергових призовів у 2018 році.

Відповідний указ №33/2018 він підписав сьогодні, 15 лютого, повідомляється на сайті Адміністрації президента.

Військовослужбовців-строковиків, які мають ступінь вищої освіти «спеціаліст» або «магістр» та вислужили встановлені строки строкової військової служби, звільнять в у квітні – травні, серпні 2018 року та у жовтні – листопаді 2018 року.

Інших військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, звільнять у запас у квітні – травні та у жовтні – листопаді 2018 року.

Призов-2018 на строкову військову службу відбудеться у квітні – травні та жовтні – листопаді.

Призиватимуть на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, в квітні – травні та у жовтні – листопаді 2018 року.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.