Порошенко завтра проведе зустріч з віце-президентом США



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Петро Порошенко

Україна продовжить роботу з координації дій з американськими партнерами

Президент України Петро Порошенко рамках Мюнхенської конференції з безпеки проведе зустріч з віце-президентом США Майком Пенсом.

Про це повідомив глава держави, передає «Прямий».

«Завтра відбудеться моя зустріч з віце-президентом США Майком Пенсом, і ми продовжимо роботу з координації дій з американськими партнерами, так як американська делегація на конференції з безпеки є надзвичайно великою. Напрямки нашої розмови будуть йти і з точки зору безпеки, і з точки зору НАТО, і з точки зору підтримки реформ. Широкий порядок денний буде обговорюватися завтра», - сказав він.

Нагадаємо, на суботу у Порошенко заплановано ще низку двосторонніх зустрічей, зокрема, з канцлером ФРН Ангелою Меркель, спецпредставником США по Україні Куртом Волкером тощо, участь у панельній дискусії East-West Relations.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)», ініційований президентом.