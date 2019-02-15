  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко завтра проведе зустріч з віце-президентом США

    • Розсилка
    Петро Порошенко - Порошенко завтра проведе зустріч з віце-президентом США
    Петро Порошенко

    Україна продовжить роботу з координації дій з американськими партнерами

    Президент України Петро Порошенко рамках Мюнхенської конференції з безпеки проведе зустріч з віце-президентом США Майком Пенсом.

    Про це повідомив глава держави, передає «Прямий».

    «Завтра відбудеться моя зустріч з віце-президентом США Майком Пенсом, і ми продовжимо роботу з координації дій з американськими партнерами, так як американська делегація на конференції з безпеки є надзвичайно великою. Напрямки нашої розмови будуть йти і з точки зору безпеки, і з точки зору НАТО, і з точки зору підтримки реформ. Широкий порядок денний буде обговорюватися завтра», - сказав він.

    Нагадаємо, на суботу у Порошенко заплановано ще низку двосторонніх зустрічей, зокрема, з канцлером ФРН Ангелою Меркель, спецпредставником США по Україні Куртом Волкером тощо, участь у панельній дискусії East-West Relations.

    Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)», ініційований президентом.

    Верховна Рада США президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ