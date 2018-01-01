Порошенко зізнався, що йому відомі дати поставок американської зброї

Порошенко обговорив із Тіллерсоном у Давосі питання озброєння

Президент Петро Порошенко обговорив із державним секретарем США Рексом Тіллерсоном етапи поставок в Україну оборонної зброї. Про це він повідомив журналістам 26 січня на брифінгу за підсумками зустрічі на Всесвітньому економічному форумі в швейцарському Давосі. «Я подякував пану держсекретареві за дзвінок, коли було підтверджено надання



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Петро Порошенко у Давосі

Порошенко обговорив із Тіллерсоном у Давосі питання озброєння

Президент Петро Порошенко обговорив із державним секретарем США Рексом Тіллерсоном етапи поставок в Україну оборонної зброї.

Про це він повідомив журналістам 26 січня на брифінгу за підсумками зустрічі на Всесвітньому економічному форумі в швейцарському Давосі.

«Я подякував пану держсекретареві за дзвінок, коли було підтверджено надання Україні оборонної зброї. Ми вже бачимо сьогодні нові можливості для співпраці в оборонній сфері й домовилися сьогодні про певні етапи цього співробітництва», – сказав глава держави.

На уточнююче запитання журналістів щодо конкретних термінів поставок, Порошенко сказав наступне: «Мені відомі всі дати, ніхто їх від нас не ховає. Як ви розумієте, оскільки мова йде про зброю, оборонне співробітництво, я не те що не хочу, а точно не зацікавлений розкривати ці ідеї».

«Можу сказати: як тільки дізналися, що Україна отримала нове озброєння, кардинально змінилася поведінка російських військових і бойовиків. Вони вже значно обережніше підходять до лінії фронту», – додав президент.

Раніше міністр оборони Степан Полторак заявив, що дата отримання Україною Javelin стане відома 2 лютого.

Нагадаємо, що ЗСУ вже отримали наказ готуватися до взяття таких комплексів на озброєння.

12 грудня 2017 року президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2018 фінансовий рік. Документ передбачає надання Україні 350 млн дол. оборонної допомоги, в тому числі санкціонує можливість передавання летальної зброї.

Крім того, виділені кошти підуть на підготовку військових медиків і посилення боєздатності повітряних і військово-морських сил. Також вперше на законодавчому рівні пропонують надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони і спостереження за надводною ситуацією, військово-морські протимінні кошти, кораблі прибережної дії та берегової охорони.

Javelin - американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Призначений для ураження бронетехніки і малошвидкісних цілей, які низько літають (вертольотів, БПЛА, винтомоторних літаків, що заходять на посадку). Вартість одного комплексу, в комплекті з 6 ракетами, становить 1,3 млн дол.