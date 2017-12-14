Муженко розповів, коли чекати на прибуття американських Javelin

Експерти мають обстежити готовність України приймати Javelin та зберігати цю зброю безпечно

Україна вже проводить підготовку до прийому та експлуатації протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко в Брюсселі в середу, 17 січня, передає DW. [READ_MORE] «Підготовка до експлуатації такої зброї нами вже проводиться», — зазначив



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США поставлятимуть Україні Javelin

Експерти мають обстежити готовність України приймати Javelin та зберігати цю зброю безпечно

Україна вже проводить підготовку до прийому та експлуатації протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко в Брюсселі в середу, 17 січня, передає DW.

«Підготовка до експлуатації такої зброї нами вже проводиться», — зазначив він, додавши, що, зокрема, вже йде підготовка створення підрозділів, які будуть оснащені такою зброєю. При цьому ПТРК Javelin він назвав елементом стримування у протистоянні з РФ.

Муженко зауважив, що в питанні надання США Україні оборонного озброєння «позиція одна — питання по Javelin». Він пояснив, що є відповідна процедура отримання цієї зброї.

«Вона не така швидка, як нам би хотілося — це сьогодні та одразу», — сказав начальник Генштабу.

Спершу, за його словами, експерти мають обстежити готовність України приймати таку зброю та зберігати її безпечно.

Відповідаючи на запитання про часові рамки, Муженко сказав, що партнери називають «різні терміни — від двох до п’яти-шести місяців».