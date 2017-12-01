Дата отримання Україною Javelin стане відома 2 лютого – Полторак

На початку лютого міністр оборони України відвідає Вашингтон з офіційним візитом

Степан Полторак розповів, що після 2 лютого він отримає інформацію щодо того, коли Збройні сили України отримають на озброєння комплекси Javelin. [READ_MORE] На питання журналіста про те, коли саме слід очікувати поставки Javelin із США, міністр відповів: «Точно розумітиму це після мого візиту 2 лютого у Вашингтоні». Нагадаємо,



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Степан Полторак їде в США домовлятися про поставки зброї

На початку лютого міністр оборони України відвідає Вашингтон з офіційним візитом

Степан Полторак розповів, що після 2 лютого він отримає інформацію щодо того, коли Збройні сили України отримають на озброєння комплекси Javelin.

На питання журналіста про те, коли саме слід очікувати поставки Javelin із США, міністр відповів: «Точно розумітиму це після мого візиту 2 лютого у Вашингтоні».

Нагадаємо, що ЗСУ вже отримали наказ готуватися до взяття таких комплексів на озброєння.

12 грудня 2017 року президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2018 фінансовий рік. Документ передбачає надання Україні 350 млн дол. оборонної допомоги, в тому числі санкціонує можливість передавання летальної зброї.

Крім того, виділені кошти підуть на підготовку військових медиків і посилення боєздатності повітряних і військово-морських сил. Також вперше на законодавчому рівні пропонують надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони і спостереження за надводною ситуацією, військово-морські протимінні кошти, кораблі прибережної дії та берегової охорони.

Javelin - американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Призначений для ураження бронетехніки і малошвидкісних цілей, які низько літають (вертольотів, БПЛА, винтомоторних літаків, що заходять на посадку). Вартість одного комплексу, в комплекті з 6 ракетами, становить 1,3 млн дол.