Порошенку і 180 топ-чиновникам можуть заборонити виїзд з України



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Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом до Національної поліції, Служби безпеки та адміністрації Державної прикордонної служби щодо заборони після проведення парламентських та президентських виборів виїзду з України топ-чиновників. Про це йдеться у повідомленні на сайті Окружного адмінсуду.

«Суд розглядатиме справу у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи», - йдеться у повідомленні.

У суді нагадали, що позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Національної поліції України щодо не проведення всіх заходів задля забезпечення захисту нацбезпеки та не протидії організованій злочинності особами, які обіймають політичні посади і які, на думку позивача, могли вчиняти корупційні злочини. Також позивач просить визнати протиправною і бездіяльність СБУ щодо не проведення всіх заходів задля забезпечення захисту національної безпеки від організованої злочинності цими особами.

«Серед третіх осіб, окрім президента України Петра Порошенка, спікера парламенту Андрія Парубія та прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, зазначено понад 50 народних депутатів президентської фракції, більше ніж 40 членів уряду, голова правління НАК «Нафтогаз України», а також судді Верховного Суду і члени ВККСУ. Загалом 180 третіх осіб», - додали у суді.

Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, Адміністрацію президента залишають всі члени команди Петра Порошенка, включно з прес-секретарем Святославом Цеголко, заступником голови АП Костянтином Єлісєєвим, Віталієм Ковальчуком, главою АП Ігорем Райніним.

Як повідомлялось, наприкінці квітня Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом блогера Олександра Дубінського, який просить суд заборонити високопосадовцям та політикам виїжджати за кордон протягом одного року після проведення парламентських та президентських виборів.

17 квітня Окружний адмінсуд Києва повідомив, що Давид Жванія просить суд заборонити президенту України та іншим високопоставленим особам, в тому числі суддям Верховного суду, залишати територію держави протягом року після виборів.