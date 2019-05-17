Адміністрацію президента залишають всі члени команди Порошенка, - джерело



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Фото: УНІАН

За даними високопосадовця з команди Порошенка, команда Зеленського вже почала заходити в Адміністрацію президента

Сьогодні в Адміністрації президента звільняють ряд членів команди чинного глави держави. Про це повідомив високопосадовець із АП, пише Liga.net.

«Сьогодні звільняють всіх, а не кожного окремо», - наголосив він.

За даними високопосадовця, АП залишають всі члени команди Петра Порошенка, включно з прес-секретарем Святославом Цеголко, заступником голови АП Костянтином Єлісєєвим, Віталієм Ковальчуком, главою АП Ігорем Райніним.

«Команда Зеленського вже почала заходити в Адміністрацію президента», - розповіли в команді Порошенко.

В офісі на Банковій побували представники команди Зеленського - Кирило Тимошенко, Сергій Шефір та Андрій Богдан.

Як повідомлялось, сьогодні, 17 травня, перший заступник голови Адміністрації президента і голова виборчого штабу Петра Порошенка під час президентської кампанії Віталій Ковальчук подав у відставку.

Нагадаємо, 16 травня ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації президента повідомили, що заступник голови АП Костянтин Єлісєєв, який займався зовнішньою політикою, подав у відставку.

У той же день представник гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів.