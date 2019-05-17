Голова штабу Порошенка подав у відставку – джерело
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16 травня було призначено дату інаугурації нового президента на 20 травня, тож Ковальчук вирішив піти у відставку
Перший заступник голови Адміністрації президента і голова виборчого штабу Петра Порошенка під час президентської кампанії Віталій Ковальчук подав у відставку.
Про це повідомило джерело в АП.
«У четвер було призначено дату інаугурації нового президента на 20 травня. Тож Ковальчук вирішив піти у відставку» - повідомило джерело.
За словами співрозмовника, зараз Ковальчук розглядає декілька пропозицій щодо участі в парламентських виборах.
Нагадаємо, Ковальчук в АП Порошенка відповідав за взаємодію з Кабінетом міністрів та регіонами.
Як повідомлялося, Ковальчук двічі очолював виборчий штаб під час президентських кампаній Петра Порошенка: у 2014 та 2019 роках.
До того був одним і керівників партії «УДАР Віталія Кличка» та керував кампанією партії на виборах до Верховної Ради у 2012 р.