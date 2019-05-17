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    Суспільство

    Голова штабу Порошенка подав у відставку – джерело

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    Ковальчук в АП Порошенка відповідав за взаємодію з Кабінетом міністрів та регіонами - Голова штабу Порошенка подав у відставку – джерело
    Ковальчук в АП Порошенка відповідав за взаємодію з Кабінетом міністрів та регіонами

    16 травня було призначено дату інаугурації нового президента на 20 травня, тож Ковальчук вирішив піти у відставку

    Перший заступник голови Адміністрації президента і голова виборчого штабу Петра Порошенка під час президентської кампанії Віталій Ковальчук подав у відставку.

    Про це повідомило джерело в АП.

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    «У четвер було призначено дату інаугурації нового президента на 20 травня. Тож Ковальчук вирішив піти у відставку» - повідомило джерело.

    За словами співрозмовника, зараз Ковальчук розглядає декілька пропозицій  щодо участі в парламентських виборах.

    Нагадаємо, Ковальчук в АП Порошенка відповідав за взаємодію з Кабінетом міністрів та регіонами.

    Як повідомлялося, Ковальчук двічі очолював виборчий штаб під час президентських кампаній Петра Порошенка: у 2014 та 2019 роках.

    До того був одним і керівників партії «УДАР Віталія Кличка» та керував кампанією партії на виборах до Верховної Ради у 2012 р.

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