Голова штабу Порошенка подав у відставку – джерело



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Ковальчук в АП Порошенка відповідав за взаємодію з Кабінетом міністрів та регіонами

16 травня було призначено дату інаугурації нового президента на 20 травня, тож Ковальчук вирішив піти у відставку

Перший заступник голови Адміністрації президента і голова виборчого штабу Петра Порошенка під час президентської кампанії Віталій Ковальчук подав у відставку.

Про це повідомило джерело в АП.

«У четвер було призначено дату інаугурації нового президента на 20 травня. Тож Ковальчук вирішив піти у відставку» - повідомило джерело.

За словами співрозмовника, зараз Ковальчук розглядає декілька пропозицій щодо участі в парламентських виборах.

Нагадаємо, Ковальчук в АП Порошенка відповідав за взаємодію з Кабінетом міністрів та регіонами.

Як повідомлялося, Ковальчук двічі очолював виборчий штаб під час президентських кампаній Петра Порошенка: у 2014 та 2019 роках.

До того був одним і керівників партії «УДАР Віталія Кличка» та керував кампанією партії на виборах до Верховної Ради у 2012 р.