Що буде далі? Навіщо Коломойський прилетів в Україну

Ігор Коломойський

Ігорю Коломойському просто необхідно бути в епіцентрі подій. Занадто багато процесів зі страшною швидкістю розвиваються саме зараз

Из Израиля в Украину прилетел (или правильнее говорить вернулся?) Игорь Коломойский. Влиятельный бизнесмен, владелец одного из ведущих телеканалов явно торопится. И для этого у него есть все основания.

Во-первых, потому что с каждым днем новый президент Владимир Зеленский получает все больше официальных и куда более ценных неофициальных предложений о дружбе и сотрудничестве. Что несколько понижает полезность Коломойского для нового главы государства. Плюс, в этой ситуации и сам Зеленский с каждым днем все больше ощущает важность своего нового статуса. И старый партнер рискует стать младшим. Тем более, в интернете уже достаточно написано о том, что президент уже выстраивает отношения с крупнейшими ФПГ в стране. Да и советники его – люди с прошлым. Да, там есть люди Коломойского, очень влиятельные люди. Но уже не только они. Сколько пройдет времени, пока «не только» превратится в «не столько» никто не знает. Но речь не о годах, возможно и не о месяцах.

Затягивать с личным визитом для Игоря Валериевича было бы большой ошибкой. С другой стороны – никто не мешает ему прилететь в любое время. Самолет есть. Решений суда о взятии под стражу нет. Да и не станут правоохранители в такое «непростое» время слишком усердствовать в создании проблем влиятельному человеку. Это вчера он был враг президента Порошенко, что равносильно рисунку мишени на груди, но не гарантирует нажатия спускового крючка, конечно. Но это когда было? Теперь он партнер президента Зеленского и мишени рисуют уже его вчерашние враги. Кто на груди, кто на спине – принципиальной картины это не меняет.

Так что риска никакого нет от слова «совсем», а целый ряд вопросов можно решить только лично, без телефона. Зеленский к нему в Израиль сам больше не прилетит – не тот статус. Да и в Днепре полезно Коломойскому побывать. Прилетел ночью, а очередь «ходоков» из бизнесменов ниже высшей лиги уже наверняка выстроилась в очередь на неделю вперед. «Просто поговорить о перспективах» — сразу по окончании выборов эта фраза много значит для понимающих людей. Потому что перспективы вчера были у каждого свои, а сейчас могут стать общими. Так что есть о чем поговорить.

Понятно, что главным для Игоря Коломойского сегодня являются не новые (или возвращающиеся старые) младшие партнеры, а его личные интересы. Или лучше сказать – его аппетиты. Ну, не утратил же он в рекордные сроки вкус к доле в государственной собственности и контролю над большими госпредприятиями? Это такая болезнь, что если уже заразился – на всю жизнь. И когда Коломойский говорит о том, что ему не нужен обратно Приватбанк – это, конечно, может быть правдой. А может, кстати, и не быть. Вот когда хочет получить два миллиарда долларов компенсации – тут можно верить без вопросов. Еще представим первые желания?

В нефтяной бизнес с госсобственностью, как в старое доброе время, хочет? Ну а кто бы не хотел? А ведь есть Нафтогаз – самый лакомый кусочек сегодня. Ну а уж несколько губернаторских кресел это как бы вообще законная добыча, логично? Днепр, Одесса, это само собой, но вовсе не предел. А губернаторов назначает президент. По представлению Кабмина, но это решаемо. А помочь выиграть правильного Генпрокурора, который потом станет прекрасным инструментов вообще во всех отраслях – тоже интересно. И для решения вопросов в судах ГПУ будет не лишней. А вопросов накопилось – вагон и маленькая тележка. Впрочем, некоторые суды уже торопятся показать свою лояльность. Только в апреле они приняли сразу три судебных решения в пользу Коломойского по делу Приватбанка. Окружной админсуд признал незаконной национализацию банка, он же отменил решение о списке инсайдеров Приватбанка, а 20 апреля Печерский суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования. То есть старые принципы работают, но уже с другими людьми. Но как тут без личного контроля?

По большому счету у Коломойского сейчас на руках очень сильные карты. Независимо от того, насколько Зеленский успел сблизиться с лидерами других ФПГ и получить от них конвой в виде советников и консультантов. Крупный бизнес давно предпочитает договариваться, а не воевать. Цивилизованность не при чем – так просто дешевле. Но ослабевшего рвут на куски хором, конечно, тут правила не менялись. Единственной серьезной проблемой Коломойского на сегодняшний день остаются США. О его проблемах с ФБР американские СМИ писали еще в апреле. Сам Коломойский и его адвокаты все отрицают, ФБР молчит. Ни подтверждений, ни опровержений. Понимающим людям достаточно и оно проходит по категории «угрожающее молчание». Коломойский – понимающий. И тут снова есть варианты переговоров через Зеленского и дипломатов о решении этого вопроса.

Второй тревожный звоночек тоже из США и связан он со скандальными заявлениями адвоката президента Трампа – Джулиани. Который даже отказался прилетать в Киев, хотя планировал. Адвокат американского президента заявил, тут я лучше процитирую Дмитрия Анопченко – автора интервью: «Он (Зеленский – ред.) должен очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов – Игоря Коломойского и других. Тех, по поводу кого введутся расследования в Америке, тех, кто препятствует нашей прямой коммуникации со вновь избранным президентом Зеленским».

Каково заявление на фоне молчания ФБР? Если это не «недоразумение, которое можно решить на переговорах», а принципиальная позиция, то Зеленский может и не выручать Игоря Валериевича из неразрешимой проблемы. Как любят говорить украинские политики – вовремя предать, это не предать, а предусмотреть. Впрочем, какое тут предательство при плохом сценарии с США? Раньше было хорошо вместе, теперь будет хорошо порознь. Но не всем. В общем, Игорю Коломойскому просто необходимо быть в гуще событий. Слишком много процессов со страшной скоростью развиваются именно сейчас и одновременно. Тут без личного участия никак. Голос из трубки автоматически теряет в статусе…

Джерело: dengi.informator.ua

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