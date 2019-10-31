Порядок у Золотому-4 охороняють посилені патрулі (відео)



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«Ми контролюємо весь периметр під’їзду та виїзду із селища, патрулюємо вулиці», - заявив Троян

Виставлені додаткові наряди поліції, вулиці цілодобово патрулюють піші та мобільні наряди

У районі Золотого на Луганщині, де проходить процес розведення сил і засобів, до несення служби залучені посилені патрулі поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції Вадим Троян, який проінспектував роботу правоохоронців.

«Ми контролюємо весь периметр під’їзду та виїзду із селища, патрулюємо вулиці. Тобто зусилля поліцейських спрямовані на забезпечення правопорядку. Ми охороняємо громадський спокій. Це – українська територія, і ми своїх громадян не залишимо», - заявив Троян, якого цитує Відділ комунікації поліції Луганської області.

Зазначається, що для забезпечення безпеки мирних жителів та правопорядку у населених пунктах на зазначених ділянках розведення співробітники поліції Луганщини та приданих сил несуть службу у посиленому режимі. Зокрема, виставлені додаткові наряди поліції, вулиці цілодобово патрулюють піші та мобільні наряди.

«У разі потреби в оперативному штабі миттєво приймаються рішення щодо корегування сил та засобів, задіяних до охорони правопорядку», - підкреслили в поліції Луганщини.

Повідомляється, що заступник голови Нацполіції Вадим Троян спільно із начальником поліції Луганщини Сергієм Колесником тримають на контролі процес організації та несення служби і постійно спілкуються з місцевими мешканцями.

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, у Золотому на Луганщині розпочалося розведення сил.

У штабі операції Об’єднаних сил заявили, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

В районі проведення операції Об’єднаних сил наказом Командувача об’єднаних сил з 28 жовтня введено режим «жовтий».