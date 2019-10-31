Бойовики за добу 19 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі
Окупанти застосовували міномети, БМП, гранатомети, кулемети стрілецьку та снайперську зброю
У середу, 30 жовтня, бойовики на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано і вогневу активність ворожих снайперів.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів:
- поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- п’ять разів неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили 13 обстрілів:
- шість разів поблизу Кримського – з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм;
- біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
- неподалік Луганського – зі стрілецької зброї;
- біля Південного – з СПГ, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- у районі Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Новолуганського – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- біля Горіхового – з мінометів калібру 82 мм.
Вчора, 30 жовтня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.
З початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
До слова, процес розведення сил біля Золотого триватиме до 30 днів.