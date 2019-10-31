Бойовики за добу 19 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі



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Вчора, 30 жовтня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було

Окупанти застосовували міномети, БМП, гранатомети, кулемети стрілецьку та снайперську зброю

У середу, 30 жовтня, бойовики на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано і вогневу активність ворожих снайперів.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів:

поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

п’ять разів неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили 13 обстрілів:

шість разів поблизу Кримського – з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм;

біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;

неподалік Луганського – зі стрілецької зброї;

біля Південного – з СПГ, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

у районі Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів;

поблизу Новолуганського – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля Горіхового – з мінометів калібру 82 мм.

Вчора, 30 жовтня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

До слова, процес розведення сил біля Золотого триватиме до 30 днів.