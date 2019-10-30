На Донбасі активізувалися ворожі снайпери



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Бойовики сьогодні дев'ять разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку поточної доби, 30 жовтня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації і її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінськими домовленостями з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також було зафіксовано і вогневу активність ворожих снайперів.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив три обстрілу, а саме поблизу Красногорівки і двічі неподалік Водяної, що на Приазов'ї.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили шість обстрілу українських позицій: у Зайцево, тричі поблизу Кримського, неподалік Луганського, біля Південного.

«Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілу ворожих серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано», - йдеться в повідомленні.

Між іншим, раніше повідомлялося, що СБУ вивезла з окупованого Донбасу російського спецагента.

Також нагадаємо, у вівторок у Золотому розпочалося розведення сил.

Крім того очільник МСЗ України заявив, що розведення сил в Петровському Донецької області розпочнеться через сім днів режиму тиші.



