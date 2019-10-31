Штаб: процес розведення сил біля Золотого триватиме до 30 днів



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29 жовтня у Золотому розпочалося розведення сил

Очікується, що війська відведуть за три доби, проте загалом процес розведення сил і засобів може тривати до 30 днів

У штабі операції Об’єднаних сил заявили, що процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 на Луганщині триватиме до 30 днів, бо зокрема треба буде розібрати фортифікаційні споруди.

Про це в ефірі «Громадського» заявив начальник пресцентру операції Об’єднаних сил Андрій Агєєв.

За його словами, з 29 жовтня, коли розпочалося розведення, обстрілів на цій ділянці не зафіксовано.

«Людям переживати не потрібно, всі заходи, передбачені розведенням, ці три дні, все проходить під безпосереднім контролем, безпосереднім керівництвом представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ — як фізично вони за цим спостерігають, так і за допомогою технічних засобів, квадрокоптерів, безпілотників», — сказав Агєєв.

Очікується, що війська відведуть за три доби, проте загалом процес розведення сил і засобів може тривати до 30 днів.

«Тому що після цього будуть розбирати позиції, розбирати фортифікаційні споруди, це досить таки тривалий процес», — резюмував керівник пресцентру.

Нагадаємо, у вівторок у Золотому розпочалося розведення сил.

Також очільник МСЗ України заявив, що розведення сил в Петровському на Донеччині розпочнеться через сім днів режиму тиші.