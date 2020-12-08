Степанов не вірить у локдаун з 2 січня

Раніше Максим Степанов казав, що жорсткий карантин в Україні можуть ввести з перших чисел січня на три тижні

Наразі уряд працює над фінальною версією карантинних обмежень

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловив сумнів у тому, що локдаун в Україні стартує 2 січня.

Про це Степанов заявив в ефірі Україна24.

Очільник МОЗ зазначив, що в Україні навряд чи буде введений локдаун з 2 січня. Але, за його словами, уряд працює над фінальною версією карантинних обмежень.

«Ми повинні підійти до цього пікового зростання з найменшою кількістю хворих на Covid-19, тому що це додаткові серйозні завантаження для медичної системи. Ми готуємося до цих речей і фінальна версія обмежень буде представлена вже завтра», – зазначив міністр.

Разом з тим напередодні в уряді попередили про «жорсткі вимоги» дотримання нового карантину.

Раніше у МОЗ розповіли, які обмеження можуть запровадити при посиленні карантину. Зокрема вони стосуватимуться роботи кінотеатрів, магазинів непродовольчої торгівлі, закладів харчування, які працюватимуть на виніс чи за доставкою.

Наразі уряд розглядає можливість введення в України посиленого карантину через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. Мова про посилення обмежень, а не повний локдаун.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у грудні 2020 року посилення карантину не буде, але у січні 2021 року уникнути його, ймовірно, не вдасться.