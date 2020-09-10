Посли G7 виступили із заявою щодо зміни гендиректора «Укроборонпрому»
Посли країн Великої сімки нагадали Україні про вимоги до керівництва «Укроборонпрому»
Нове керівництво держконцерну «Укроборонпром» має бути прихильне до прозорості і належного управління, заявили посли країн Великої сімки.
«Реформа «Укроборонпрому», яку підтримують країни G7, є фундаментальною для економічного майбутнього України. Саме тому Україна взяла зобов’язання реформувати «Укроборонпром» згідно з принципами Організації економічного співробітництва та розвитку. Тільки керівництво, прихильне до прозорості та належного управління, може забезпечити успіх «Укроборонпрому», — йдеться в заяві, опублікованій в Twitter увечері 9 вересня.
Реформа Укроборонпрому, яку підтримують країни G7, є фундаментальною для економічного майбутнього України. Саме тому взяла зобов’язання реформувати УОП згідно з принципами ОЕСР. Тільки керівництво, прихильне до прозорості та належного управління, може забезпечити успіх УОП.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 9, 2020
З серпня 2019 року посаду гендиректора «Укроборонпрому» займає ексміністр економічного розвитку і торгівлі України. До призначення на посаду голови концерну він очолював наглядову раду «Укроборонпрому». Також Айварас Абромавичус пояснював, що хоче працювати в наглядовій раді і займатися стратегічним напрямком.
«З самого першого моменту, коли я став гендиректором, то сказав, що займаю цю посаду на дуже короткий період. Домовленість з президентом була такою, що я все-таки буду займатися стратегічним напрямком в Укроборонпромі», — заявляв він.
7 вересня стало відомо, що Айварас Абромавичус найближчим часом покине пост за власним бажанням. Джерела «Главкома» підтверджують, що є двоє кандидатів на посаду гендиректора концерну: голова департаменту безпеки та оборонно-промислового комплексу в Офісі президента України Сергій Тихонов і заступник голови Укроборонпрому Михайло Морозов.
Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс президенту Володимиру Зеленському подання на призначення Тихонова. У 1998−2006 роках він був народним депутатом Верховної Ради III та IV скликань від Прогресивної соціалістичної партії України Наталії Вітренко і блоку «За єдину Україну».