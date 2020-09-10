Посли G7 виступили із заявою щодо зміни гендиректора «Укроборонпрому»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Айварас Абромавічус збирається залишити пост гендиректора «Укроборонпрому»

Посли країн Великої сімки нагадали Україні про вимоги до керівництва «Укроборонпрому»

Нове керівництво держконцерну «Укроборонпром» має бути прихильне до прозорості і належного управління, заявили посли країн Великої сімки.

«Реформа «Укроборонпрому», яку підтримують країни G7, є фундаментальною для економічного майбутнього України. Саме тому Україна взяла зобов’язання реформувати «Укроборонпром» згідно з принципами Організації економічного співробітництва та розвитку. Тільки керівництво, прихильне до прозорості та належного управління, може забезпечити успіх «Укроборонпрому», — йдеться в заяві, опублікованій в Twitter увечері 9 вересня.

Реформа Укроборонпрому, яку підтримують країни G7, є фундаментальною для економічного майбутнього України. Саме тому взяла зобов’язання реформувати УОП згідно з принципами ОЕСР. Тільки керівництво, прихильне до прозорості та належного управління, може забезпечити успіх УОП. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 9, 2020

З серпня 2019 року посаду гендиректора «Укроборонпрому» займає ексміністр економічного розвитку і торгівлі України. До призначення на посаду голови концерну він очолював наглядову раду «Укроборонпрому». Також Айварас Абромавичус пояснював, що хоче працювати в наглядовій раді і займатися стратегічним напрямком.

«З самого першого моменту, коли я став гендиректором, то сказав, що займаю цю посаду на дуже короткий період. Домовленість з президентом була такою, що я все-таки буду займатися стратегічним напрямком в Укроборонпромі», — заявляв він.

7 вересня стало відомо, що Айварас Абромавичус найближчим часом покине пост за власним бажанням. Джерела «Главкома» підтверджують, що є двоє кандидатів на посаду гендиректора концерну: голова департаменту безпеки та оборонно-промислового комплексу в Офісі президента України Сергій Тихонов і заступник голови Укроборонпрому Михайло Морозов.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс президенту Володимиру Зеленському подання на призначення Тихонова. У 1998−2006 роках він був народним депутатом Верховної Ради III та IV скликань від Прогресивної соціалістичної партії України Наталії Вітренко і блоку «За єдину Україну».