У ексочільника Укроборонпрому Букіна журналісти знайшли незадекларовану квартиру за $700 тис.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Букін очолював ДК «Укроборонпром» у 2018-2019 роках

Колишній гендиректор ДК «Укроборонпром» Павло Букін не вказав у своїх деклараціях цивільну дружину Ольгу Курчінську та нібито подаровану їй чотирикімнатну квартиру у новобудові вартістю $700 тисяч. Про це йдеться у сюжеті Лесі Іванової для програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом».

Нагадаємо, Павло Букін у 2018-2019 роках очолював ДК «Укроборонпром». До того, в 2015-2018 роках – керував одним із його підприємств ДК «Укрспецекспорт». За даними ЗМІ, на цій посаді Букін ініціював і був учасником «розпилу» коштів оборонного підприємства на закупівлі авіадеталей у групи Жукова, друга і партнера Ігоря Гладковського, сина на той час замсекретаря РНБО Олега Гладковського. На цьому контракті «Укрспецекспорт» переплатив за російські запчастини в 6 разів.