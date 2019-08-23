Посли країн G7 підтвердили готовність допомагати Україні на шляху реформ



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G7 - неформальне об'єднання Франції, США, Великої Британії, Німеччини, Японії, Італії, Канади, а також ЄС

З нагоди Дня Незалежності України Група послів G7 з підтримки реформ висловлює побажання миру та процвітання українському народу

Посли країн Великої сімки підтвердили свою готовність сприяти Україні на шляху реформ.

Про це йдеться у повідомленні групи послів у Twitter.

«З нагоди Дня Незалежності України Група послів G7 з підтримки реформ висловлює побажання миру та процвітання українському народу. Вона підтверджує свою повну готовність та відданість у допомозі Україні на шляху реформ», - зазначили посли держав G7.

З нагоди Дня Незалежності України Група послів G7 з підтримки реформ висловлює побажання миру та процвітання українському народу. Вона підтверджує свою повну готовність та відданість у допомозі Україні на шляху реформ. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 23 серпня 2019 р.

«Група семи», або G7, є неформальним об'єднанням Франції, США, Великої Британії, Німеччини, Японії, Італії, Канади, а також Європейського Союзу.