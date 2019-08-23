Посли країн G7 підтвердили готовність допомагати Україні на шляху реформ
З нагоди Дня Незалежності України Група послів G7 з підтримки реформ висловлює побажання миру та процвітання українському народу
Посли країн Великої сімки підтвердили свою готовність сприяти Україні на шляху реформ.
Про це йдеться у повідомленні групи послів у Twitter.
«З нагоди Дня Незалежності України Група послів G7 з підтримки реформ висловлює побажання миру та процвітання українському народу. Вона підтверджує свою повну готовність та відданість у допомозі Україні на шляху реформ», - зазначили посли держав G7.
З нагоди Дня Незалежності України Група послів G7 з підтримки реформ висловлює побажання миру та процвітання українському народу. Вона підтверджує свою повну готовність та відданість у допомозі Україні на шляху реформ.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 23 серпня 2019 р.
«Група семи», або G7, є неформальним об'єднанням Франції, США, Великої Британії, Німеччини, Японії, Італії, Канади, а також Європейського Союзу.