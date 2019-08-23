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    Посли країн G7 підтвердили готовність допомагати Україні на шляху реформ

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    G7 - неформальне об'єднання Франції, США, Великої Британії, Німеччини, Японії, Італії, Канади, а також ЄС - Посли країн G7 підтвердили готовність допомагати Україні на шляху реформ
    G7 - неформальне об'єднання Франції, США, Великої Британії, Німеччини, Японії, Італії, Канади, а також ЄС

    З нагоди Дня Незалежності України Група послів G7 з підтримки реформ висловлює побажання миру та процвітання українському народу

    Посли країн Великої сімки підтвердили свою готовність сприяти Україні на шляху реформ. 

    Про це йдеться у повідомленні групи послів у Twitter.

    «З нагоди Дня Незалежності України Група послів G7 з підтримки реформ висловлює побажання миру та процвітання українському народу. Вона підтверджує свою повну готовність та відданість у допомозі Україні на шляху реформ», - зазначили посли держав G7.

    «Група семи», або G7, є неформальним об'єднанням Франції, США, Великої Британії, Німеччини, Японії, Італії, Канади, а також Європейського Союзу.

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