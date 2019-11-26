Історія могла би бути зовсім інакшою: Фріланд подякувала Порошенку



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Фріланд підкреслила важливі кроки для збереження та зміцнення незалежності України, які були здійснені за час президентства Порошенка Фото: пресслужба партії «Європейська Солідарність»

«Ми всі, українці цілого світу, цілий світ вдячний вам і не забуде те, що ви зробили для захисту українського суверенітету», - звернулася Фріланд до Порошенка

Під час візиту до Канади лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з українською громадою в Едмонтоні. На зустріч також прибула заступник прем’єр-міністра Канади Христя Фріланд.

Про це повідомляє пресслужба партії «ЄС».

Фріланд підкреслила важливі кроки для збереження та зміцнення незалежності України, які були здійсненні за час президентства Порошенка. Вона наголосила, що ці кроки мають значення не лише для майбутнього України, а й для міжнародної безпеки.

«Ми всі, українці цілого світу, цілий світ вдячний вам і не забуде те, що ви зробили для захисту українського суверенітету. Великий Іван Франко писав про великий момент, до якого кожен з нас мусить бути готовим. І ви були готові до цього великого моменту. Історія могла би бути зовсім інакшою», – відзначила Фріланд тверду позицію Порошенка у протистоянні України російській агресії.

«Я хочу також подякувати вам, що ви захистили і здобули незалежність для нашої церкви з Томосом про автокефалію. Це дійсно історичний момент, і ви грали ключову роль в тому. А також наш єпископ Едмонтонський Іларіон», – заявила вона.

Крім того, заступник прем’єр-міністра Канади підкреслила важливу роль Порошенка у забезпеченні демократичних, прозорих виборів в Україні. «Це ознака справжньої демократії та ознака справжнього демократичного лідера», – звернулася Фріланд до Порошенка.

Раніше повідомлялося, що Порошенко з дружиною Мариною відвідав жалобну церемонію біля першого у світі пам’ятника померлим від голоду «Розірване кільце життя» у канадському Едмонтоні.