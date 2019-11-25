Порошенко обговорив питання військово-технічної допомоги Україні з міністром оборони Канади



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Петро Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади

Порошенко привітав Харджіта Саджана з перезатвердженням на посаді в новому уряді

У рамках міжнародної безпекової конференції у Галіфаксі п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко обговорив збільшення військово-технічної допомоги Україні із міністром національної оборони Канади Харджітом Сінгхом Саджаном, який зберіг свою посаду у новому уряді Джастіна Трюдо.

Про це Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook.

«Традиційно тепла і дружня зустріч з міністром оборони Канади. Привітав Harjit Sajjan з перезатвердженням на цій важливій посаді в новому уряді. Упевнений, це стане запорукою незмінної підтримки України у безпековій та обороннній сферах», – зазначив Порошенко.

«Маємо і далі спільно працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні для відсічі російській агресії та в питанні членства нашої держави в НАТО», – переконаний Порошенко.

П’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив під час Міжнародної безпекової конференції у Галіфаксі (Канада), що міжнародне співтовариство має зміцнювати солідарність з Україною, яка протистоїть російській військовій агресії, адже плани Путіна не обмежуються тільки Донбасом чи Кримом. Його мета – дестабілізувати ситуацію у світі і нав’язати власний порядок денний у міжнародній політиці.