  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко обговорив питання військово-технічної допомоги Україні з міністром оборони Канади

    • Розсилка
    Петро Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади - Порошенко обговорив питання військово-технічної допомоги Україні з міністром оборони Канади
    Петро Порошенко зустрівся з міністром оборони Канади

    Порошенко привітав Харджіта Саджана з перезатвердженням на посаді в новому уряді

    У рамках міжнародної безпекової конференції у Галіфаксі п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко обговорив збільшення військово-технічної допомоги Україні із міністром національної оборони Канади Харджітом Сінгхом Саджаном, який зберіг свою посаду у новому уряді Джастіна Трюдо.

    Про це Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook.

    «Традиційно тепла і дружня зустріч з міністром оборони Канади. Привітав Harjit Sajjan з перезатвердженням на цій важливій посаді в новому уряді. Упевнений, це стане запорукою незмінної підтримки України у безпековій та обороннній сферах», – зазначив Порошенко.

    «Маємо і далі спільно працювати над збільшенням військово-технічної допомоги Україні для відсічі російській агресії та в питанні членства нашої держави в НАТО», – переконаний Порошенко.

    П’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив під час Міжнародної безпекової конференції у Галіфаксі (Канада), що міжнародне співтовариство має зміцнювати солідарність з Україною, яка протистоїть російській військовій агресії, адже плани Путіна не обмежуються тільки Донбасом чи Кримом. Його мета – дестабілізувати ситуацію у світі і нав’язати власний порядок денний у міжнародній політиці.

    Петро Порошенко Європейська солідарність НАТО Канада партії президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ